Phó Tổng Giám đốc Sông Đà 2 bị phạt vì lén mua 1,36 triệu cổ phiếu SD2

Ông Nguyễn Văn Cương (bên trái) nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 2. Ảnh: Website Công ty cổ phần Sông Đà 2

Theo đó, ngày 22/01/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Cương (địa chỉ; Tổ 22, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (nay là phường Phan Đình Phùng), tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 238.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, trước đó, ông Nguyễn Văn Cương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 2 (mã chứng khoán: SD2) đã mua 1.360.000 cổ phiếu SD2 (tương đương 13.600.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu SD2) vào ngày 17/7/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Căn cứ xử phạt hành vi của ông Cương theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Ngoài việc bị phạt tiền, ông Cương còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Ông Nguyễn Văn Cương vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 14/7/2025.

Về CTCP Sông Đà 2, theo thông tin tự giới thiệu, đây là doanh nghiệp hạng I, thành viên Tổng Công ty Sông Đà, được thành lập năm 1980 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng nhà ở cho cán bộ chuyên gia Liên Xô trên công trường Thuỷ điện Sông Đà và hoàn thiện toàn bộ phần Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Sau đó Công ty được đổi tên thành Công ty Xây dựng Sông Đà 2 và đến ngày 19/12/2005 Công ty được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 2 theo Quyết định: 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Chủ tịch HĐQT hiện tại của Sông Đà 2 là ông Dương Ngọc Hải.