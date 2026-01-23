Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán ngày 23-1: Cổ phiếu trụ kéo thị trường giảm mạnh

23-01-2026 - 16:49 PM | Thị trường chứng khoán

Tâm điểm của đợt giảm điểm đến từ nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước. Nhóm này đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng vượt 1.900 điểm vừa qua

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần 23-1 chứng kiến sự phân hóa sâu sắc của thị trường. Trong khi nhóm Vingroup và hàng không nỗ lực "ngược dòng" tăng giá, áp lực xả hàng mạnh tại nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước (ngân hàng quốc doanh, dầu khí) đã kéo VN-Index lùi sâu về cuối phiên, đóng cửa tại mức thấp nhất ngày.

Thị trường chứng khoán mở cửa trong tâm lý thận trọng và duy trì trạng thái giằng co trong phần lớn thời gian phiên sáng. Áp lực bán tại vùng giá thấp dần và trở nên quyết liệt hơn vào phiên khớp lệnh đóng cửa (ATC). Dòng tiền chốt lời tập trung mạnh vào cổ phiếu các nhóm ngành đã tăng nóng trước đó, ảnh hưởng tới các nhóm ngành khác, khiến chỉ số chính trượt dốc dần đều, có lúc mất tới 18 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, nhờ lực kéo của các mã VJC (Vietjet), HDB (HDBank) cùng nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index thu hẹp đà giảm còn 11,94 điểm (tương đương 0,63%), chốt tuần tại 1.870,79 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm, duy trì ở mức thấp, chỉ còn chưa tới 30.000 tỉ đồng, cho thấy tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Sắc đỏ bao phủ bảng điện tử sàn HoSE với hơn 250 mã giảm, chỉ còn 85 mã tăng và 47 mã đứng yên.

Chứng khoán ngày 23-1: Cổ phiếu trụ kéo thị trường giảm mạnh- Ảnh 1.

Sắc đỏ bao phủ bảng điện tử sàn HoSE với hơn 250 mã giảm, chỉ còn 85 mã tăng và 47 mã đứng yên.

Tâm điểm của đợt giảm điểm hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước. Nhóm này vốn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng vượt 1.900 điểm vừa qua.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, bộ ba "ông lớn" quốc doanh đồng loạt chìm trong sắc đỏ. VCB (Vietcombank) giảm 2,4%, BID (BIDV) giảm 2,3%, CTG (VietinBank) giảm 2,3%. Đà giảm của các mã vốn hóa lớn nhất thị trường này đã tạo sức ép tâm lý nặng nề lên chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng cũng chịu áp lực chốt lời diện rộng. GAS (PV Gas) giảm sâu 3,8%, POW giảm 6,1%; các mã khác như PLX, BSR cũng không thoát khỏi xu hướng giảm.

Đặc biệt, cổ phiếu "ông lớn" bất động sản khu công nghiệp BCM (Becamex IDC) gây sốc khi giảm kịch sàn 7%, trắng bên mua. Cổ phiếu "ông lớn" ngành sữa VNM và Tập đoàn Cao su GVR cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận những nỗ lực "gồng gánh" đáng khen ngợi. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup bất ngờ trở thành trụ đỡ chính. VIC tăng 2,7%, VHM tăng 1,7% và VRE tăng 1,7%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu hàng không và du lịch giao dịch đầy khởi sắc. VJC (Vietjet Air) tỏa sáng với mức tăng kịch trần 7%, đóng cửa trong sắc tím. Mã TCX thuộc nhóm dịch vụ tài chính/du lịch cũng bứt phá 5,5%.

Tuy nhiên, sức tăng của các nhóm này là không đủ để cân lại áp lực bán quá lớn từ nhóm cổ phiếu trụ cột có vốn nhà nước.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị khoảng 200 tỉ đồng.

Họ tập trung bán mạnh nhất tại VCB (khoảng 350 tỉ đồng), tiếp theo là VHM, CTG, VPB và BSR. Động thái này góp phần gia tăng áp lực lên các mã vốn hóa lớn. Ở chiều mua vào, khối ngoại giải ngân tích cực tại STB (252 tỉ đồng), TCX, PLX, ACB và GMD.

Theo giới chuyên môn, phiên giảm điểm cuối tuần cùng thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang trong nhịp điều chỉnh tích lũy cần thiết. Nhà đầu tư đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục, chuyển dịch dòng tiền từ nhóm cổ phiếu đã tăng nóng sang các nhóm ngành chưa tăng giá hoặc có câu chuyện riêng.

Theo AI - V.Vinh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp Thế Giới Di Động hé lộ con số lợi nhuận của chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia

Sếp Thế Giới Di Động hé lộ con số lợi nhuận của chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia Nổi bật

NÓNG: Cổ đông ngoại muốn bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu Vinamilk

NÓNG: Cổ đông ngoại muốn bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu Vinamilk Nổi bật

Thêm một đại diện "họ" GELEX chính thức nộp hồ sơ niêm yết 890 triệu cổ phiếu lên HOSE

Thêm một đại diện "họ" GELEX chính thức nộp hồ sơ niêm yết 890 triệu cổ phiếu lên HOSE

16:25 , 23/01/2026
Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên cuối tuần, "xả" 350 tỷ đồng tại một cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên cuối tuần, "xả" 350 tỷ đồng tại một cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 23/01/2026
Phó Tổng Giám đốc Sông Đà 2 bị phạt vì lén mua 1,36 triệu cổ phiếu SD2

Phó Tổng Giám đốc Sông Đà 2 bị phạt vì lén mua 1,36 triệu cổ phiếu SD2

15:41 , 23/01/2026
Chứng khoán Dầu khí tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024

Chứng khoán Dầu khí tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024

15:40 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên