Chứng khoán ngày 23-1: Cổ phiếu trụ kéo thị trường giảm mạnh

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần 23-1 chứng kiến sự phân hóa sâu sắc của thị trường. Trong khi nhóm Vingroup và hàng không nỗ lực "ngược dòng" tăng giá, áp lực xả hàng mạnh tại nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước (ngân hàng quốc doanh, dầu khí) đã kéo VN-Index lùi sâu về cuối phiên, đóng cửa tại mức thấp nhất ngày.

Thị trường chứng khoán mở cửa trong tâm lý thận trọng và duy trì trạng thái giằng co trong phần lớn thời gian phiên sáng. Áp lực bán tại vùng giá thấp dần và trở nên quyết liệt hơn vào phiên khớp lệnh đóng cửa (ATC). Dòng tiền chốt lời tập trung mạnh vào cổ phiếu các nhóm ngành đã tăng nóng trước đó, ảnh hưởng tới các nhóm ngành khác, khiến chỉ số chính trượt dốc dần đều, có lúc mất tới 18 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, nhờ lực kéo của các mã VJC (Vietjet), HDB (HDBank) cùng nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index thu hẹp đà giảm còn 11,94 điểm (tương đương 0,63%), chốt tuần tại 1.870,79 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm, duy trì ở mức thấp, chỉ còn chưa tới 30.000 tỉ đồng, cho thấy tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Sắc đỏ bao phủ bảng điện tử sàn HoSE với hơn 250 mã giảm, chỉ còn 85 mã tăng và 47 mã đứng yên.

Tâm điểm của đợt giảm điểm hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước. Nhóm này vốn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng vượt 1.900 điểm vừa qua.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, bộ ba "ông lớn" quốc doanh đồng loạt chìm trong sắc đỏ. VCB (Vietcombank) giảm 2,4%, BID (BIDV) giảm 2,3%, CTG (VietinBank) giảm 2,3%. Đà giảm của các mã vốn hóa lớn nhất thị trường này đã tạo sức ép tâm lý nặng nề lên chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng cũng chịu áp lực chốt lời diện rộng. GAS (PV Gas) giảm sâu 3,8%, POW giảm 6,1%; các mã khác như PLX, BSR cũng không thoát khỏi xu hướng giảm.

Đặc biệt, cổ phiếu "ông lớn" bất động sản khu công nghiệp BCM (Becamex IDC) gây sốc khi giảm kịch sàn 7%, trắng bên mua. Cổ phiếu "ông lớn" ngành sữa VNM và Tập đoàn Cao su GVR cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận những nỗ lực "gồng gánh" đáng khen ngợi. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup bất ngờ trở thành trụ đỡ chính. VIC tăng 2,7%, VHM tăng 1,7% và VRE tăng 1,7%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu hàng không và du lịch giao dịch đầy khởi sắc. VJC (Vietjet Air) tỏa sáng với mức tăng kịch trần 7%, đóng cửa trong sắc tím. Mã TCX thuộc nhóm dịch vụ tài chính/du lịch cũng bứt phá 5,5%.

Tuy nhiên, sức tăng của các nhóm này là không đủ để cân lại áp lực bán quá lớn từ nhóm cổ phiếu trụ cột có vốn nhà nước.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị khoảng 200 tỉ đồng.

Họ tập trung bán mạnh nhất tại VCB (khoảng 350 tỉ đồng), tiếp theo là VHM, CTG, VPB và BSR. Động thái này góp phần gia tăng áp lực lên các mã vốn hóa lớn. Ở chiều mua vào, khối ngoại giải ngân tích cực tại STB (252 tỉ đồng), TCX, PLX, ACB và GMD.

Theo giới chuyên môn, phiên giảm điểm cuối tuần cùng thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang trong nhịp điều chỉnh tích lũy cần thiết. Nhà đầu tư đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục, chuyển dịch dòng tiền từ nhóm cổ phiếu đã tăng nóng sang các nhóm ngành chưa tăng giá hoặc có câu chuyện riêng.