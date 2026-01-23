Thêm một đại diện "họ" GELEX chính thức nộp hồ sơ niêm yết 890 triệu cổ phiếu lên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 890 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là CTCP Chứng khoán VIX. Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết là 21/01/2026.

Trước đó, Hạ tầng GELEX đã tổ chức đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), qua đó huy động 2.882 tỷ đồng từ thị trường. Với mức giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá thu hút 172 nhà đầu tư đặt mua hợp lệ, trong đó 165 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 03 tổ chức trong nước và 04 tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng đặt mua đạt 123.268.000 cổ phiếu, vượt số lượng cổ phiếu chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 35.000 đồng/cp.

Kết quả, 100 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX đã bán thành công cho 172 nhà đầu tư, trong đó khối lượng bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 16,4 triệu cổ phiếu. Giá đấu thành công dao động từ 28.000-35.000 đồng/cp; mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu . Tổng số tiền Hạ tầng GELEX thu về từ đợt đấu giá tương ứng 2.882 tỷ đồng.

Với mức giá trúng bình quân này, giá trị doanh nghiệp của Hạ tầng GELEX được thị trường định giá khoảng 25.640 tỷ đồng.

Hạ tầng GELEX là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, bên cạnh Điện lực GELEX (GELEX Electric – Mã chứng khoán: GEE), giữ vai trò quản lý vốn tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch. Doanh nghiệp hiện sở hữu và đầu tư vào nhiều thương hiệu lớn trên thị trường như Viglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Nước sạch Sông Đà, Titan Hải Phòng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.999 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 984 tỷ đồng. Năm 2025, Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng, như vậy công ty đã hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.