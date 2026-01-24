Chủ hãng rượu Vodka Hà Nội tiếp tục chìm trong lỗ nhưng kho tiền mới là điều gây chú ý

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) cho thấy doanh thu thuần đạt 35,9 tỉ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm rượu chiếm đến 93% cơ cấu doanh thu.

Tuy nhiên, áp lực chi phí khiến kết quả kinh doanh tiếp tục âm. Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng mạnh 23,7%, tương đương hơn 4,3 tỉ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ nhích thêm hơn 400 triệu đồng so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, Halico báo lỗ 1,4 tỉ đồng trong quý IV, cao hơn mức lỗ 962 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Halico đạt 131 tỉ đồng, tăng gần 8% so với năm 2024. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn âm 5,3 tỉ đồng, cải thiện so với mức lỗ 8,4 tỉ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 10 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận thua lỗ. Tuy nhiên, so với giai đoạn đáy năm 2016 - khi khoản lỗ lên tới 85 tỉ đồng, mức thua lỗ của Halico đang thu hẹp dần qua các năm.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân lỗ, Halico nói là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ rượu bia giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

Dù chưa thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ, tình hình tiền mặt của Halico lại là điểm đáng chú ý. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đang gửi hơn 135 tỉ đồng tại ngân hàng, tăng khoảng 4% so với đầu năm và tăng gần 26% so với đầu năm 2024, chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn.

Khoản lỗ của Halico đang dần thu hẹp qua các năm

Nhờ đó, riêng trong năm 2025, Halico thu về hơn 6 tỉ đồng tiền lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng, tương đương hơn 16,4 triệu đồng mỗi ngày.

Song song với việc kết quả kinh doanh dần cải thiện, thu nhập của ban lãnh đạo công ty cũng tăng lên.

Trong năm 2025, ông Trần Hậu Cường, Giám đốc Halico, nhận hơn 485 triệu đồng, tương đương 40,4 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức 37,5 triệu đồng/tháng của năm trước; ông Tống Nguyên Long có thu nhập gần 450 triệu đồng/năm, tương đương 37,5 triệu đồng/tháng, tăng so với mức 34,9 triệu đồng/tháng của năm 2024.

Trong khi đó, ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT nhận thù lao 72 triệu đồng/năm; các thành viên HĐQT khác có mức thù lao đi ngang so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNR gần như "đóng băng" ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu suốt hơn 5 năm qua, không có giao dịch.

Cơ cấu cổ đông cô đặc được cho là nguyên nhân khiến cổ phiếu này không có thanh khoản, khi Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) nắm giữ 54,29% vốn điều lệ, còn Streetcar Investment Holding Pte. Ltd (Singapore) sở hữu 45,57%.

Halico tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội xây dựng từ năm 1898, tính đến nay đã hơn 120 năm tuổi.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và cung cấp các loại dung dịch sát khuẩn tay, cồn 70%...

Vào thập niên 2000, thương hiệu này chiếm phần lớn thị phần rượu phía Bắc và là nhà sản xuất rượu vodka lớn nhất Việt Nam, lãi trăm tỉ mỗi năm. Tuy nhiên, sau bê bối buôn lậu rượu vào năm 2012, Halico rơi vào khủng hoảng.