Doanh nghiệp liên quan lãnh đạo Novaland đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Diamond Properties vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Theo đó, Diamond Properties vừa đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ gần 171,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,679% xuống còn 7,582% vốn tại Novaland.

Ảnh minh họa

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/1/2026 vừa qua, Novaland phải thanh toán hơn 8 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLD2126009. Tuy nhiên, Novaland chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư trái phiếu về phương án xử lý.

Được biết, lô trái phiếu NVLD2126009 là trái phiếu chuyển đổi, có giá trị phát hành ban đầu 300 triệu USD, được phát hành vào ngày 16/7/2021, lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 2.175 ngày, dự kiến đáo hạn vào 30/6/2027. Trước đó, trái chủ đã thực hiện chuyển đổi 28 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu, khiến giá trị lưu hành hiện còn khoảng 272 triệu USD.

Tuy nhiên, Novaland đã trải qua nhiều đợt tái cấu trúc với lãi chưa trả được nhập gốc, do đó giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày thống kê (16/1/2026) là hơn 306 triệu USD (bao gồm tổng mệnh giá trái phiếu gần 305,4 triệu USD và khoản tiền lãi chậm trả 644.640 USD).

Trước đó, Novaland cũng đã công bố Nghị quyết về việc cam kết nghĩa vụ đối với khoản vay của công ty con là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Cụ thể, Địa ốc Ngân Hiệp được MB cấp hạn mức tín dụng tối đa là 2.320 tỷ đồng và dư nợ tại mọi thời điểm tối đa 1.720 tỷ đồng.

Mục đích của khoản vay nhằm đầu tư, xây dựng, phát triển Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1- Hồ Tràm và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2- Hồ Tràm tại xã Hồ Tràm, TP.HCM; các hoạt động đầu tư khác đã thực hiện liên quan đến chiến lược phát triển của công ty.

Novaland sẽ hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp thực hiện quản lý, tư vấn và phát triển 2 dự án nêu trên. Trong trường hợp hai dự án phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật, Novaland cam kết hỗ trợ tài chính để Địa ốc Ngân Hiệp nộp bổ sung.

Tính đến ngày 30/9/2025, Địa ốc Ngân Hiệp đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,98% và tỷ lệ quyền biểu quyết lên đến 99,99%.



