Viettel Construction lên kế hoạch lãi ròng hơn 600 tỷ đồng năm 2026

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction, MCK: CTR) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lao động và tiền lương năm 2026.

Theo đó, HĐQT CTR đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nguồn: CTR

Về Kế hoạch đầu tư, Viettel Construction dự kiến đầu tư vào các dự án mở mới 2.571,2 tỷ đồng; giải ngân dự án đầu tư 690,1 tỷ đồng và giải ngân khoản đầu tư 312,5 tỷ đồng;... Nguồn vốn đầu tư đến từ vốn chủ sở hữu (hơn 507 tỷ đồng) và vốn vay (hơn 501 tỷ đồng).

Ngoài Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Viettel Construction cũng dự kiến thông qua các báo cáo, nội dung và tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại đại hội sắp tới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 9/3/2026. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và thông báo, gửi thư mời họp tới cổ đông.

Trong một diễn biến khác, Viettel Construction vừa có biến động về mặt nhân sự. Cụ thể, ông Phạm Hồng Quân- Chánh Văn phòng HĐQT, được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 22/1/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Tất Trường không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQVCC ngày 22/1/2026.

Viettel Construction tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp Công trình được thành lập ngày 30/10/1995.

Đến tháng 7/2018, doanh nghiệp chính thức được chuyển đổi tên thành Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) và hoạt động kinh doanh với 5 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp & Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

Viettel Construction được biết đến là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 65,66% vốn điều lệ (tính đến ngày 30/6/2025).



