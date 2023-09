Chứng khoán thế giới “thấp thỏm” chờ cuộc họp của Fed

Kết thúc phiên giao dịch 15/9, các chỉ số chứng khoán chính trên thị trường Phố Wall hầu hết đều giảm sâu, có nguy cơ "xóa sạch" mức tăng đạt được trong tuần.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức 4.450,32 điểm, giảm 54,78 điểm, tương đương 1,22%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đạt 13.708,33 điểm, giảm 217,72 điểm, tương đương 1,56%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 288,87 điểm, tương đương 0,83%, xuống còn 34.618,42 điểm.

Cổ phiếu công nghệ là lực cản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm cuối tuần, nhưng vụ đình công của liên đoàn lao động thuộc ba nhà công ty sản xuất ô tô lớn nhất Mỹ đang tạo đà đẩy cổ phiếu ngành công nghiệp ô tô đi xuống.

Trong cả tuần qua (11-16/9), thị trường chứng khoán Mỹ không có nhiều biến động, khi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi các thông tin kinh tế mới nhất sẽ được công bố ở cả hai thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, đi kèm với động thái chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ được "hé lộ" tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 19-20/9 tới.

Trái ngược với thị trường Mỹ, tại châu Âu và châu Á, các thị trường đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự tiếp sức của các dữ liệu kinh tế tích cực từ hai cường quốc lớn. Vào ngày 14/9, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (15/9), các chỉ số như Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc), Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản), S&P/ASX 200 của Australia đều đạt mức tăng trên 1%.

Rất nhiều sự lạc quan về việc Fed tạm dừng tăng lãi suất đã được phản ánh vào thị trường

Chuyên gia Matthew Stucky, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản Northwestern Mutual Wealth Management, nhận định xu hướng thị trường là phù hợp khi nhìn từ góc độ dữ liệu. Hiện các nhà đầu tư đang tập trung những những yếu tố có thể gây tác động đến chính sách của Fed.

Ông Stucky cho rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất 5-25 – 5,5% tại cuộc họp tháng Chín. Ông nói: "Rất nhiều sự lạc quan về việc Fed tạm dừng tăng lãi suất đã được phản ánh vào thị trường".

Ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana (Mỹ) phân tích triển vọng của các thị trường trong tuần tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc họp của Fed. Ông nói có một cuộc chiến giằng co đang diễn ra giữa những người cho rằng lạm phát và lãi suất sẽ giảm và Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới, với những người tin rằng lạm phát sẽ cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed do đó lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư đánh giá 97% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% -5,5% trong tháng Chín và 68,5% khả năng ngân hàng này sẽ làm điều tương tự vào cuối tháng 11.

Chuyên gia Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản Dakota Wealth, nhận định nếu Fed ngừng tăng lãi suất trong tháng 9 và 11/2023, điều đó có thể dẫn đến một đợt phục hồi "tốt đẹp" của các thị trường vào cuối năm nay. Kịch bản này giúp nuôi dưỡng niềm tin rằng động thái tiếp theo của Fed sẽ là cắt giảm lãi suất bắt đầu từ năm 2024.