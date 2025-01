Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo lãi 481 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm 2024

CTCP Chứng khoán Tiên Phong - TPS (Mã chứng khoán ORS - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 97 tỷ đồng, tăng trưởng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2024, TPS đạt 481 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 70% so với cùng kỳ, hoàn thành 134% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực đến từ việc tối ưu hóa mức giảm của chi phí so với mức giảm của doanh thu. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện hiệu quả kinh doanh và nâng cao lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 4/2024 đạt 497 tỷ đồng, chỉ giảm 12,8% so với cùng kỳ nhưng chi phí hoạt động giảm đến 44,4% so với quý 4/2023, chỉ ở mức 210 tỷ đồng. Cả năm 2024, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.077 tỷ đồng, giảm 26,4% so với 2023. Trong khi đó, chi phí hoạt động ghi nhận mức giảm lên đến 52,3% so với năm ngoái, chỉ ở mức 971 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của công ty trong năm nay đạt 1.106 tỷ đồng, tăng mạnh 40,5% so với năm 2023.

Chi phí quản lý công ty chứng khoán tiếp tục được TPS kiểm soát tốt ở mức 135 tỷ đồng trong năm 2024, gần tương đương so với năm 2023 là 133 tỷ đồng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ những thách thức chung của thị trường, công ty vẫn cho thấy sự tăng trưởng trong việc tích lũy về tài sản tài chính. Cụ thể, tài sản tài chính tính đến ngày 31/12/2024 ở mức 11.141 tỷ đồng, tăng 62,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 3.771 tỷ đồng, tăng 81,4% so với đầu năm và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 2.265 tỷ đồng, gấp gần 6,5 lần so với đầu năm.

Hoạt động cho vay ký quỹ tăng trưởng ấn tượng 163,7% so với đầu năm, đạt dư nợ cho vay 2.880 tỷ đồng. Nhờ vậy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong năm ghi nhận đạt 196 tỷ đồng, tăng mạnh 77,1% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay cả năm 2024 ghi nhận 518 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2023.

Quy mô tổng tài sản tính đến 31/12/2024 đã tăng 61,5% so với đầu năm, đạt 11.198 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 534 tỷ đồng giúp TPS duy trì tiềm lực tài chính vững chắc, đảm bảo thanh khoản và nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh.

Ngày 23/12/2024, HĐQT của công ty đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, TPS dự kiến phát hành 201.599.845 cổ phiếu, tỷ lệ 2:1,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1,2 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ mới của TPS sẽ tăng từ gần 3.360 tỷ đồng lên gần 5.376 tỷ đồng. Nguồn vốn gia tăng sau phát hành sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đẩy mạnh hoạt động cho vay kỹ quỹ và mở rộng các hoạt động kinh doanh khác trong năm 2025.