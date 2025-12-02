Chứng khoán UP thúc đẩy kết nối M&A, kỳ vọng nâng tầm thị trường

Sự kiện không chỉ quy tụ các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tài chính, đại diện các quỹ đầu tư, ngân hàng cùng chia sẻ cởi mở, mà còn tạo không gian kết nối cơ hội thực tế giữa các doanh nghiệp và tổ chức tài chính có nhu cầu hợp tác, mua bán - sáp nhập.

Bối cảnh "vàng" của thị trường vốn

Thị trường Mua bán và Sáp nhập (M&A) Việt Nam năm 2025 đang chứng kiến sự sôi động trở lại với dòng vốn ngoại và sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà đầu tư nội (chiếm khoảng 50% tổng giá trị giao dịch). Nền tảng chính trị ổn định và tăng trưởng GDP vững chắc tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược, kích thích nhu cầu tái cấu trúc và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp.

Nắm bắt xu thế đó, Công ty cổ phần chứng khoán UP (UPSC) – công ty chứng khoán định vị dành cho thế hệ mới với nền tảng công nghệ hiện đại và tư duy đổi mới sáng tạo – đã nhanh chóng nhập cuộc. Không chỉ dừng lại ở các nghiệp vụ tài chính truyền thống, UPSC đang hướng tới vị thế nhà kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện. Tọa đàm "Dealmakers Forum" chính là bước đi cụ thể hóa chiến lược này, tạo ra một "sân chơi" kết nối nhu cầu thực tế và thúc đẩy các cơ hội hợp tác giá trị giữa các bên.

Tầm nhìn từ những người dẫn dắt

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mới với nhiều cải cách pháp lý và chính sách thúc đẩy đầu tư quyết liệt.

Chủ tịch HĐQT UPSC Chu Tuấn An đồng hành cùng sứ mệnh kết nối cơ hội M&A

Theo ông An, khi vị thế quốc gia và sức hấp dẫn của thị trường vốn ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp cần phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới chiến lược. Ông tin rằng đây là thời điểm then chốt để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác xứng tầm, nắm bắt cơ hội trong chu kỳ tăng trưởng mới của hoạt động M&A.

Đồng quan điểm về sự chuyển dịch của nền kinh tế, GS.TS Mạc Quốc Anh - Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đã mang đến góc nhìn sâu sắc về định hướng doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Với kinh nghiệm dày dạn trong hoạt động xúc tiến đầu tư và xây dựng chính sách, ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường liên kết hệ sinh thái. Ông cho rằng, sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố tiên quyết để thúc đẩy hoạt động M&A diễn ra hiệu quả, bền vững.

Cơ hội bứt phá cho ngành Tài chính - Chứng khoán

Đi sâu vào phân tích chuyên môn, ông Nguyễn Đức Thanh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phân tích UPSC nhận định lĩnh vực tài chính - chứng khoán sẽ là tâm điểm sôi động của thị trường M&A trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi vào đầu tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Thanh chia sẻ góc nhìn thị trường và xu hướng M&A 2025

Ông Thanh phân tích, việc nâng hạng thị trường sẽ khơi thông dòng vốn ngoại, tạo dư địa lớn cho các thương vụ hợp tác chiến lược giữa công ty chứng khoán, ngân hàng và các tổ chức quản lý tài sản. Sự phát triển của thị trường vốn cùng nhu cầu quản lý tài sản ngày càng cao đang mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh tích hợp đa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch và sự chuyên nghiệp.

"Đây cũng là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp trong ngành thực hiện tái cấu trúc, mở rộng quy mô hoặc thu hút nguồn vốn chiến lược thông qua M&A", ông Thanh khẳng định.

Xu hướng và thách thức giai đoạn 2026 - 2027

Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tương lai, ông Hoàng Văn Bộ - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư UPSC đã phác thảo bức tranh M&A giai đoạn 2026 - 2027. Theo ông, thị trường sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các quỹ đầu tư tư nhân quốc tế, cùng với đó là làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam.

Cơ hội lớn sẽ mở ra cho các nhóm ngành mũi nhọn như bất động sản khu công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp, y tế và công nghệ tài chính.

Ông Hoàng Văn Bộ điều phối phiên kết nối danh mục cơ hội M&A năm 2025

Tuy nhiên, các chuyên gia tại tọa đàm cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mà doanh nghiệp Việt thường gặp phải trong quá trình M&A. Đó là yêu cầu khắt khe về tính minh bạch thông tin khi thẩm định pháp lý, sự khác biệt về chuẩn mực kế toán khi áp dụng IFRS, những khó khăn trong định giá doanh nghiệp, cũng như các yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm đối với các thương vụ quy mô lớn.

Đại diện các hãng luật và kiểm toán tham dự sự kiện đồng thuận rằng, việc chuẩn hóa báo cáo tài chính và gia tăng tính minh bạch chính là yếu tố "then chốt" để doanh nghiệp Việt nâng cao định giá và khả năng gọi vốn thành công.

UPSC: Kiến tạo hệ sinh thái kết nối thế hệ mới

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của "Dealmakers Forum" chính là phần kết nối cơ hội hợp tác chuyên sâu. Sự kiện có sự góp mặt của các tổ chức uy tín như Grant Thornton Việt Nam, KOTRA Việt Nam, One Value Japan, Hiệp hội M&A Việt Nam cùng nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư. Trong không gian kết nối cởi mở, các doanh nghiệp và các công ty chứng khoán, ngân hàng, định chế tài chính cùng các công ty luật, công ty kiểm toán - định giá và các đơn vị tư vấn M&A đã trực tiếp trình bày nhu cầu về vốn, chia sẻ chiến lược mở rộng và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Dealmakers Forum 2025 với sự tham gia của gần 100 khách mời đến từ các tổ chức uy tín

Việc tổ chức thành công "Dealmakers Forum 2025" là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Chứng khoán UP trong việc mở rộng vai trò từ một đơn vị môi giới tài chính thuần túy sang người đồng hành kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn một cách bài bản. UPSC kì vọng trở thành đơn vị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái kết nối thế hệ mới, nơi mọi thương vụ tài chính không chỉ là những con số mục tiêu mà còn tái định nghĩa về cách tiếp cận đầu tư tài chính và những giá trị bền vững trong thời kì phát triển mới của đất nước.

Đại diện UPSC khẳng định, công ty sẽ chuẩn hóa mô hình sự kiện này thành hoạt động thường niên uy tín. UPSC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tư vấn, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một "sân chơi" minh bạch, hiệu quả cho hoạt động mua bán - sáp nhập.

Thông qua những sáng kiến như Dealmakers Forum, UPSC đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn lực, thúc đẩy dòng vốn chất lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn tới.

Về Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (UPSC):

UPSC là công ty chứng khoán hoạt động toàn diện trong các lĩnh vực môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn Ngân hàng Đầu tư (IB). Với định hướng xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiệu quả và bền vững, UPSC không chỉ mang đến các giải pháp đầu tư tối ưu cho khách hàng cá nhân, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động huy động vốn, tái cấu trúc và M&A. Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng tư duy đổi mới, UPSC cam kết tạo ra giá trị lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của thị trường vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Website: https://upstock.com.vn/

Email: info@upstock.com.vn

Hotline: (024) 3 944 6666