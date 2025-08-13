Chứng khoán VNDirect sắp họp bất thường

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. VNDirect sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 3/9/2025. Thời gian, địa điểm cũng như nội dung họp công ty sẽ thông báo sau.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2025 của VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 1.698 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, VNDirect đạt lợi nhuận trước thuế 488 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, VNDirect mang về 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế giảm 22% so với cùng kỳ xuống 751 tỷ đồng.

Năm 2025, VNDirect lên kế hoạch tổng doanh thu 4.412 tỷ và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.840 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 41% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu VND chốt phiên 13/8 đạt 23.850 đồng/cp.