Chứng khoán VPS tăng mục tiêu lợi nhuận cả năm vượt 4.300 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.



Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử công ty chứng khoán này.

Nguồn: VPS

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, VPS mang về 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 3% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.797 tỷ đồng và gần 1.438 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với kết quả nửa đầu năm 2024. Như vậy, kết quả trên đã thực hiện được 51% so với kế hoạch trước điều chỉnh.

Theo công bố mới nhất của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trong quý III/2025 với 17,05%, tăng thêm 1,68% so với quý liền trước. Đây cũng là mức thị phần cao nhất của VPS trong 4 quý gần đây.

Trong diễn biến khác, ngày 10/10 tới Chứng khoán VPS sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, VPS sẽ phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9. Theo đó, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng, VPS sẽ tiến hành IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu.