10-10-2025 - 16:32 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 10/10, VPS đã hoàn tất phân phối 710 triệu cổ phiếu cho 13 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 12.800 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 10/10, VPS đã hoàn tất phân phối 710 triệu cổ phiếu cho 13 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 tỷ đồng từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến 10/10/2025. Hoàn tất đợt phát hành này, VPS tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng- Ảnh 1.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2025. Theo đó, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng, VPS sẽ tiến hành IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Giá chào bán chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ở mức 22.457 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá trên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 4.543,2 tỷ đồng. Trong đó, VPS sẽ dùng 74% số vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ; 20% để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 6% để đầu tư phát triển nguồn lực.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu IPO không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua công ty và các công ty chứng khoán bao gồm: SSI, MBS, FPTS, KIS Việt Nam, SHS, DNSE và OCBS.

VPS trình cổ đông thông qua việc toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt IPO.

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Trong diễn biến khác, Chứng khoán VPS mới đây công bố nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử công ty chứng khoán này.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

