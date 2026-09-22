Chứng khoán Xuân Thiện thay Tổng giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố thay đổi nhân sự.

Cụ thể, XTSC miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thùy Giang để bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc với thời hạn 5 năm kể từ ngày 21/9/2026.

Người thay thế bà Giang giữ vị trí Tổng giám đốc là ông Nguyễn Nam Hưng. Trước đó, công ty cũng miễn nhiệm ông Hưng khỏi vị trí Giám đốc điều hành.

Sau bổ nhiệm, ông Nguyễn Nam Hưng sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán Xuân Thiện.

Trước đó, bà Đỗ Thị Thùy Giang mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 14/6/2026. Còn ông Nguyễn Nam Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 11/6/2026.

Được biết, ông Nguyễn Nam Hưng sinh năm 1981, có trình độ Cử nhân Luật và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành XTSC từ tháng 12/2025. Ông mới được bầu vào HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Hiện, cơ cấu HĐQT của Chứng khoán Xuân Thiện gồm 6 thành viên trong đó: Chủ tịch Nguyễn Nam Hưng, các thành viên là ông Lê Huy Dũng, ông Nguyễn Đức Toàn, ông Phạm Văn Tuất, bà Thái Kiều Hương và ông Hồ Ngọc Bạch.

ĐHĐCĐ bất thường 2026 hôm 18/8 của Chứng khoán Xuân Thiện. Ảnh: XTSC

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trong tháng 8 vừa qua, cổ đông XTSC đã bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay thế ông Phạm Vũ Tùng được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 18/8/2026.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Tuấn hiện còn là Phó phòng Kế toán – Công ty TNHH TM Nông Nghiệp Khang An.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Duy làm Trưởng ban.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận doanh thu 46,6 tỷ đồng, tăng 381,85%

so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu tăng do công ty được bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu và đã tối ưu việc sử dụng nguồn vốn để tăng thu nhập.

Tổng chi phí ở mức 14,7 tỷ đồng tăng 80,17% do quy mô công ty đã tăng lên, chủ yếu là chi phí tiền lương và các chi phí hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ.

Chi phí tăng nhưng tốc độ tăng doanh thu tăng vượt trội nhờ đó lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên năm 2026 đạt 31,96 tỷ đồng tăng 5.284,8% so với cùng kỳ.