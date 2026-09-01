Phó Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau (DCM) thôi chức trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo Quyết định số 2300/QĐ-PVCFC ngày 17/9/2026, HĐQT Đạm Cà Mau quyết định ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau, đồng thời thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đứng đầu Chi nhánh Đạm Cà Mau - Thương mại & Dịch vụ để chuyển công tác khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026. Sau khi thôi giữ các chức vụ trên, ông Nguyễn Tuấn Anh không còn là người nội bộ của Đạm Cà Mau.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1976, có trình độ Thạc sĩ Thương mại, Cử nhân Kế toán và Quản trị Kinh doanh.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau từ tháng 6/2017 và đến tháng 9/2026 thôi giữ vị trí này.

Nguồn: Đạm Cà Mau

Việc thay đổi nhân sự diễn ra chỉ vài ngày trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Đạm Cà Mau, dự kiến tổ chức vào ngày 23/9 theo hình thức trực tuyến.

Theo tài liệu đại hội, các nội dung được đưa ra xem xét lần này gồm kế hoạch phát triển của doanh nghiệp đến năm 2050, kế hoạch bổ sung nguồn khí nguyên liệu và việc bầu thành viên HĐQT mới.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần 12.312,1 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận gộp đạt 3.347,2 tỷ đồng, tăng 57,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.064,9 tỷ đồng, tăng 53,9%.

Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.855,9 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, chi phí quản lý doanh nghiệp của Đạm Cà Mau cũng tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, riêng quý II, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 451,7 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 229,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, khoản chi phí này lên tới 630,2 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy nhiều khoản mục trong chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng.

Cụ thể, chi phí nhân viên quản lý tăng từ 129 tỷ đồng lên 215,3 tỷ đồng. Chi phí khấu hao tăng từ 18,3 tỷ đồng lên 20,8 tỷ đồng. Các khoản chi phí quản lý khác tăng từ 72,2 tỷ đồng lên 90,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là khoản trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Khoản mục này tăng từ 95,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 249,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, chi phí dịch vụ mua ngoài là một trong những khoản mục hiếm hoi giảm, từ 86,5 tỷ đồng xuống còn 53,9 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng chú ý khác nằm ở thu nhập của nhóm lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng thu nhập trước thuế của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 42,5 tỷ đồng, tăng gần 280% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đạm Cà Mau Vũ Tiến Thanh được bổ nhiệm từ ngày 22/4/2026 - có mức thu nhập gần 4,2 tỷ đồng, so với hơn 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Tiến Thanh giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm ngày 22/4/2026, đứng tiếp theo với khoản thu nhập hơn 3,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Tuấn Anh - người vừa thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc - nhận hơn 3,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức 985,5 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu DCM tăng 1,97%, lên mức 33.700 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 3,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Đạm Cà Mau đạt hơn 17.840 tỷ đồng.