Một nữ tiến sĩ vừa vượt qua vợ ông Phạm Nhật Vượng, trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (mã VIC) có khối tài sản hơn 4,1 tỷ USD tính đến ngày 21/9, giảm khoảng 100 triệu USD trong vòng 24 giờ. Diễn biến này khiến vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không còn là người giàu thứ 2 Việt Nam.

Người vừa vượt qua bà Hương là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản 4,2 tỷ USD, tăng gần 200 triệu USD trong ngày 21/9. Với khối tài sản này, bà Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 1.016 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (mã HDB).

Tài sản của 2 nữ tỷ phú biến động trái chiều chủ yếu do cổ phiếu VJC và VIC ngược pha phiên 21/9. Trong khi VIC mất gần 2,6% thị giá, cổ phiếu VJC lại bất ngờ tăng kịch trần với lệnh mua đổ dồn vào ATC.

Dù vậy, nếu tính từ đầu năm đến nay, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Cổ phiếu VIC đã tăng gần 40% thị giá qua đó đẩy vốn hóa Vingroup lên hơn 1,8 triệu tỷ đồng, đứng số 1 sàn chứng khoán. Trong khi đó, thị giá VIC đã giảm hơn 14% từ đầu năm, vốn hóa thị trường của Vietjet tương ứng ở mức 106.000 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, Vietjet và Vingroup đều có hoạt động đáng chú ý. Vào ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có mặt trên chuyến bay đặc của Vietjet đưa khoảng 150 doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam tới New York, trong đó đoàn doanh nghiệp sang Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy thương mại với các đối tác quốc tế.

Sự xuất hiện của đoàn khách đặc biệt khiến chuyến bay nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi phía sau hành trình hàng không kéo dài hàng nghìn km không chỉ là câu chuyện di chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, mà còn là một hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra đúng thời điểm New York đang tập trung nhiều sự kiện quốc tế.

Trong khi đó, vào ngày 17/9, lãnh đạo Vingroup đã có buổi gặp với Chủ tịch Tập đoàn Shinhan Jin Ok-dong tại TP.HCM để mở rộng quan hệ hợp tác từ lĩnh vực tài trợ phương tiện sang thị trường vốn và các mảng kinh doanh khác.

Theo The Korea Times, Shinhan đang hỗ trợ Vingroup tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Hàn Quốc. Chứng khoán Shinhan Việt Nam đã được lựa chọn làm đơn vị thu xếp độc quyền cho kế hoạch phát hành trái phiếu Arirang (loại trái phiếu bằng đồng won do một tổ chức nước ngoài phát hành tại thị trường Hàn Quốc) đầu tiên của Vingroup.

Theo The Korea Times, Chứng khoán Shinhan Việt Nam hiện đang thăm dò nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc trước kế hoạch phát hành dự kiến trong quý 4. Ở thương vụ này, Shinhan Securities sẽ tham gia với vai trò đồng quản lý chính đợt phát hành. Công ty cũng dự kiến trực tiếp đầu tư 40 tỷ won vào lô trái phiếu.