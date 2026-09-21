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Thông báo mới nhất từ Công an Thành phố Hà Nội: Tất cả người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư sau

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Thông báo mới nhất từ Công an Thành phố Hà Nội: Tất cả người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư sau

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng chuyển tiền, lưu giữ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Thông tin từ An ninh thủ đô, theo cơ quan Công an, các đối tượng thường lập website, ứng dụng hoặc sàn Forex không rõ nguồn gốc, đồng thời xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính”, tổ chức nhóm kín, khóa học đầu tư miễn phí để tạo lòng tin.

Ban đầu, nạn nhân có thể được hướng dẫn đầu tư số tiền nhỏ và được cho rút tiền nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Sau đó, các đối tượng thúc đẩy đầu tư số tiền lớn rồi viện nhiều lý do như phí rút tiền, thuế, xác minh tài khoản hoặc chống rửa tiền để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Thông báo mới nhất từ Công an Thành phố Hà Nội: Tất cả người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư sau- Ảnh 1.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, giấy phép và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi đầu tư; không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng chuyển tiền, lưu giữ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Dương Ngọc

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