Novaland (NVL) chốt ngày phát hành gần 801 triệu cổ phiếu, huy động hơn 8.000 tỷ đồng xử lý nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/9/2026.

Theo phương án, Novaland sẽ phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Thời gian phân phối kéo dài tối đa 90 ngày.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua được xác định ở mức 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 8/10 đến 29/10, trong khi quyền mua có thể được chuyển nhượng từ 8/10 đến 26/10.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ hơn 24.000 tỷ đồng lên hơn 32.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Novaland dự kiến dành gần 2.054 tỷ đồng để góp vốn cho hai công ty con nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả đã quá hạn.

Cụ thể, hơn 916 tỷ đồng sẽ được góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

Phần vốn còn lại, hơn 5.953 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành, tùy thuộc thỏa thuận với các trái chủ.

Các khoản thanh toán dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nợ vay ngân hàng của Novaland tại thời điểm 30/6/2026 là gần 31.328 tỷ đồng.

Trong trường hợp số tiền thực tế huy động không đủ để triển khai toàn bộ phương án, Novaland cho biết sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ, sau đó đến Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền.

Kế hoạch phát hành mới diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tiếp tục tái cơ cấu nghĩa vụ tài chính.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland lên tới 72.911 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã thanh toán được 2.417 tỷ đồng dư nợ gốc.

Đáng chú ý, Novaland cho biết vẫn chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đến hạn, với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang đàm phán với các chủ nợ và trái chủ về phương án gia hạn thời gian thanh toán. Đến nay, các bên đã đồng ý gia hạn một phần với số tiền 3.244 tỷ đồng. Phần dư nợ còn lại tiếp tục được Novaland thương lượng để cơ cấu lại các nghĩa vụ đến hạn và quá hạn.

Song song với tăng vốn, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh phương án xử lý tài sản để tạo nguồn tiền.

Theo kế hoạch, Novaland dự kiến bán tài sản với tổng giá trị khoảng 15.617 tỷ đồng. Đến nay, 4 tài sản có tổng giá trị 11.266 tỷ đồng đã được bán thành công, trong khi 5 tài sản khác đang tiếp tục được chào bán.

Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là một trong những phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7/2026.

Bên cạnh gần 801 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, Novaland còn có kế hoạch phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP.

Theo lộ trình, doanh nghiệp sẽ ưu tiên thực hiện đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác nếu có.

Như vậy, nếu các phương án được triển khai theo kế hoạch, quy mô vốn của Novaland có thể được bổ sung đáng kể, đồng thời tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp xử lý các nghĩa vụ tài chính đang gây áp lực lên dòng tiền.

Tính đến ngày 30/6/2026, Novaland đang có hơn 23.699 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Tại thời điểm 30/06/2026, tổng nợ vay tài chính của Novaland lên tới 72.911 tỷ đồng. Trong đó, Công ty “gánh” hơn 23.699 tỷ đồng trái phiếu, vay ngân hàng là 31.328 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/9, cổ phiếu NVL giảm 1,17%, xuống còn 12.650 đồng/cổ phiếu, với gần 18,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Hiện, vốn hóa thị trường của Novaland ở mức 9.423 tỷ đồng.

So với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thấp hơn khoảng 21% so với thị giá NVL tại thời điểm đóng cửa phiên 21/9.