Một tuyến đường “nửa nổi, nửa chìm” chưa từng có đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho xây tại Việt Nam

Đầu tháng 7/2026, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã chính thức triển khai dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, một trong những công trình giao thông có thiết kế đặc biệt nhất đang được xây dựng tại Việt Nam.

Có thể hình dung đây như một tuyến đường “nửa nổi, nửa chìm” giữa biển. Theo Vingroup, toàn tuyến dài khoảng 14,06 km, trong đó có hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển. Tuyến được quy hoạch 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt nằm ở cách công trình vượt qua vùng biển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu.

Phương tiện từ phía Cần Giờ sẽ chạy nhiều km trên cầu giữa biển trước khi tuyến đường hạ dần độ cao và chuyển xuống hầm. Theo thông tin từ HĐND TP.HCM, phần hầm vượt biển dài gần 3,9 km, trong đó khoảng 3 km là hầm dìm, bên cạnh các đoạn hầm kín và hầm hở. Phần cầu vượt biển dài hơn 8 km, gồm hơn 5 km phía Cần Giờ và gần 3 km phía Vũng Tàu.

Hầm dìm là dạng công trình được chế tạo thành từng đốt lớn, sau đó đưa tới vị trí thi công, đánh chìm xuống rãnh đã chuẩn bị dưới đáy biển và kết nối lại với nhau.

Với phương án kết hợp cầu và hầm, Vingroup gọi công trình này là hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Hai cửa hầm hình hoa sen giữa biển

Không chỉ có cấu trúc cầu - hầm đặc biệt, hai khu vực cửa hầm còn được thiết kế mô phỏng hình ảnh hai đóa sen khổng lồ vươn lên từ mặt biển.

Tại đây dự kiến bố trí các trạm dừng nghỉ sinh thái, trạm sạc, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, dịch vụ và không gian cảnh quan, đường dạo.

Tuyến đường có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, nằm trong khu vực siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Điểm cuối kết nối với đường 30/4 tại khu vực Vũng Tàu.

Hiện nay, việc di chuyển trực tiếp giữa hai khu vực bị ngăn cách bởi biển. Khi công trình hoàn thành, Vingroup cho biết thời gian đi từ Cần Giờ tới Vũng Tàu có thể rút xuống khoảng 10 phút.

Dự án được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được công bố khi triển khai dự án, công trình dự kiến mất khoảng 3 năm kể từ thời điểm được bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện thi công.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra một hành trình khá đặc biệt tại Việt Nam: ô tô chạy hơn 8 km trên cầu giữa biển, sau đó hạ xuống hệ thống hầm dài gần 4 km trước khi tiếp tục hành trình sang phía Vũng Tàu.