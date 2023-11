Chuỗi ngày thê thảm của 2 DN dệt may Việt Nam sau "cú đấm" của gã khổng lồ Amazon: Thua lỗ, cắt giảm gần 2.000 nhân sự, ráo riết bán tài sản

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, GIL) ghi nhận lỗ ròng hơn 19 tỷ đồng trong quý 3/2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 128 tỷ.

Nói về kết quả này, GIL cho biết quý 3 năm nay tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng sụt giảm nên doanh thu xuất bán sụt giảm. Công ty cũng cho biết đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào quý 4/2023 do đó chi phí vận hành chung của mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh.

Luỹ kế trong 9, GIL ghi nhận doanh thu 706 tỷ - giảm 76% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, Công ty đang lỗ ròng hơn 63 tỷ, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lãi gần 352 tỷ đồng.

Năm nay, ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng – giảm mạnh do dự trù khó khăn cũng như không còn đơn hàng lớn từ Amazon. Dù vậy, thực tế khó khăn hơn dự báo khiến GIL còn rất xa kế hoạch.

Thê thảm hơn, CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) chỉ đạt 73 triệu doanh thu thuần trong quý 3, giảm hơn 99% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, GMC lỗ ròng 11 tỷ đồng, kéo dài chuỗi thua lỗ lên 5 quý liên tiếp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GMC lỗ sau thuế 44 tỷ, tăng mạnh so với mức lỗ gần 7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến tình hình kinh doanh của GMC giảm sút trầm trọng do hụt thu từ đối tác là GIL. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm, GMC không còn bất kỳ khoản thu nào phát sinh từ đối tác là GIL, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 224 tỷ đồng.

Không những sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận, số lượng nhân sự của GMC một lần nữa rơi xuống mức thấp kỷ lục. Quy mô nhân sự của GMC sau khi sụt giảm mạnh sau nửa đầu năm 2023, thời điểm cuối quý 3 tiếp tục giảm còn 37 người, tương ứng giảm 1.945 nhân sự sau 9 tháng.

Với chủ trương rà soát lại tài sản, thanh lý để bảo toàn vốn cho cổ đông, GMC đang ráo riết xử lý, thanh lý hàng tồn kho cũng như thanh lý, nhượng bán các tài sản không sử dụng.

Đây là hệ quả kéo theo sau vụ GIL khởi kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính GIL mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như GMC liên đới.

Amazon từng là đối tác chính của GIL từ năm 2014. Trong giai đoạn dịch bệnh, thương mại điện tử (TMĐT) bùng nổ, doanh nghiệp này đã đầu tư hàng chục triệu USD vào các cơ sở sản xuất nhằm xây dựng kho chứa hàng hóa cho Amazon, tuyển dụng hơn 7.000 nhân viên tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị sản phẩm hàng năm. Hoạt động sản xuất cho Amazon tăng gấp 20 lần trong suốt 8 năm qua.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của gã khổng lồ TMĐT, GIL đã từ chối các khách hàng lớn khác như IKEA, Columbia Sportswear và di dời các cơ sản sản xuất, đóng gói để tiếp tục sản xuất. Một báo cáo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết Amazon trước sự cố đã chiếm đến 85% doanh thu của GIL, 15% còn lại đến từ IKEA và các khách hàng khác.

Mặt khác, tình hình thị trường yếu 9 tháng đầu năm cũng ảnh hưởng lên bức tranh kinh doanh của GIL, GMC cũng như các doanh nghiệp trong ngành nói chung. Tập đoàn Dệt may Việt Nam vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2023 với vỏn vẹn 27 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi truyền thống quý 3 các năm thu về hơn 100 tỷ. Đây cũng là quý thứ 5 Vinatex tăng trưởng âm liên tiếp do phải đối mặt với việc thiếu hụt đơn hàng cả về số lượng và đơn giá do cầu thấp.

“Đơn hàng thiếu hụt, người lao động thiếu việc làm song doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo mức lương cho người lao động (cụ thể là bình quân 8 triệu đồng/người/tháng, so với đơn giá hiện nay tính ra con số lương quân bình chỉ đạt 6 triệu đồng/người/tháng). Điều này làm ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn đặc biệt đối với ngành Dệt may là ngành có số lượng lao động rất lớn ”, giải trình từ Vinatex.

Trở lại với GIL, sự vụ Amazon là câu chuyển điển hình của việc tập trung vào một khách hàng. Do đó, khi khách hàng này thay đổi chính sách, doanh nghiệp như GIL ngay lập tức rơi vào thế bị động, việc sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hiện tại, nguồn thu của ngành dệt may trong nước đầu ra phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu, trong khi phần lớn đầu vào là vải cũng chủ yếu nhập khẩu. Do đó, sức khỏe của ngành chịu tác động của thị trường thế giới.