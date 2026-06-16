Chuông cảnh báo vang lên, mặt đất rung chuyển nhưng vẫn khoan sâu 100m, 1 phút sau cả công trường hò reo, kho báu xuất hiện nhờ công nghệ cao

Theo Mining Weekly, vào tháng 10/2024, Michigan (Mỹ) đã phát hiện một mỏ đồng và niken. Đội ngũ khảo sát và địa vật lý của công ty Talon đã khoan thành công một lỗ khoan đầu tiên 99,92m tại mục tiêu Boulderdash và phát hiện khoáng vật đồng và niken tại Michigan. Phát hiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch thăm dò năm 2024.

Cụ thể, khi mũi khoan đạt mốc 99m, chuông cảnh báo thiết bị đã vang lên có dấu hiệu bất thường nhưng đội ngũ kỹ sư vẫn quyết khoan thêm. Gần 1 phút sau, sự rung chuyển của mặt đất báo hiệu một phát hiện quan trọng.

Theo ông Dean Rossell, trưởng nhóm địa chất thăm dò, phát hiện này là kết quả của việc kết hợp giữa phương pháp thăm dò khoáng sản truyền thống và các phương pháp địa vật lý mới. "Chúng tôi đã tìm thấy những tảng đá khoáng vật trên bề mặt và lần theo dấu vết để tìm ra nguồn gốc. Sau đó, bằng cách sử dụng các công cụ địa vật lý hiện đại, chúng tôi phát hiện ra một điểm dị thường, và lỗ khoan đầu tiên đã trúng khoáng vật ngay lập tức, chúng tôi hò reo vì nỗ lực của cả đội đạt thành quả lớn" ông nói.

Đội ngũ kỹ sư thăm dò đã sử dụng các công nghệ địa vật lý tiên tiến để hỗ trợ công tác khám phá khoáng sản. Cụ thể, họ sử dụng các khảo sát điện từ (EM), bao gồm các kỹ thuật điện từ lỗ khoan, để hiểu rõ hơn về cấu trúc dưới mặt đất và làm rõ mô hình khoáng vật. Các khảo sát này rất quan trọng trong việc phát hiện và định vị các mỏ đồng và niken, giúp quá trình khoan thêm chính xác và hiệu quả

Ngoài ra, họ còn sử dụng các thiết bị địa vật lý hiện đại từ các công ty chuyên cung cấp thiết bị phân tích dưới mặt đất, như Geometrics. Những công nghệ này giúp phát hiện và lập bản đồ các mỏ khoáng sản với độ chính xác cao, hỗ trợ đánh giá toàn diện tiềm năng của các mục tiêu thăm dò.

Với sự kết hợp của các phương pháp khoa học hiện đại và các công nghệ tiên tiến, Talon đang đẩy nhanh quá trình thăm dò khoáng sản và tăng cường khả năng phát hiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng như niken và đồng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu các khoáng sản này đang gia tăng mạnh mẽ để phục vụ cho các ngành công nghiệp và năng lượng sạch.

Về mục tiêu Boulderdash, nằm trong khu vực mỏ khoáng chất niken/đồng tại Baraga basin, trước đây là một bí ẩn về nguồn gốc của các tảng đá khoáng vật, nhưng với sự kết hợp giữa kỹ thuật địa vật lý và khảo sát bề mặt, Talon đã xác định được mục tiêu khoan và xác nhận nguồn gốc khoáng vật.

Khu đất 1.619 ha tại Michigan và lỗ khoan đầu tiên tại Boulderdash đã phát hiện nhiều khoáng sản lớn. Những phát hiện này phản ánh giá trị của đội ngũ địa chất, địa vật lý và khoan của, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm nguồn tài nguyên khoáng sản trong nước giữa bối cảnh Mỹ đang muốn giảm phụ thuộc vào các nguồn khoáng sản nhập khẩu.