Đến năm 2030, đào tạo tối thiểu 500.000 nhân lực AI - Ảnh minh họa

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có năng lực mạnh về nghiên cứu, phát triển, làm chủ và triển khai AI; thực hiện chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. AI trở thành năng lực cốt lõi được tích hợp sâu, toàn diện vào quy trình vận hành, mô hình quản trị, phương thức ra quyết định, cung cấp dịch vụ công, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tạo giá trị mới trong khu vực công, doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Cụ thể, các nhóm mục tiêu bao gồm: 100% Bộ, ngành, địa phương ban hành và triển khai kế hoạch chuyển đổi bằng AI. Bên cạnh đó, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ và sản phẩm AI chiến lược. Số lượng công bố khoa học quốc tế về AI tăng trung bình 10%/năm. Nghiên cứu, phát triển, làm chủ và thương mại hóa tối thiểu 10 sản phẩm công nghệ chiến lược Make in Viet Nam.

Về nhân lực và kỹ năng toàn dân, hằng năm đào tạo và cấp bằng tối thiểu 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu. Đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 500.000 nhân lực AI trong khu vực công, doanh nghiệp và các lĩnh vực trọng điểm.

Đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 10 nước dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi quốc gia bằng AI, trong đó AI là nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

Việt Nam hình thành hệ thống quản trị quốc gia vận hành dựa trên dữ liệu và AI, nền kinh tế AI có năng lực cạnh tranh, hệ sinh thái doanh nghiệp AI có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI quan trọng của khu vực và toàn cầu.