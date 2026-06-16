Thông báo quan trọng từ Điện lực TP Hà Nội, người dân cần nắm rõ

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Thông tin từ Điện lực TP Hà Nội cho biết, người dân trên địa bàn thành phố hiện có thể theo dõi lượng điện sử dụng hằng ngày thông qua ứng dụng EVNHANOI trên điện thoại thông minh. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên giúp người dân chủ động nắm bắt mức tiêu thụ điện của gia đình, từ đó có biện pháp sử dụng điện hợp lý và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Theo Điện lực TP Hà Nội, thay vì chờ đến cuối tháng khi nhận hóa đơn tiền điện hoặc đến kỳ ghi chỉ số công tơ mới biết mức sử dụng điện tăng hay giảm, người dân có thể tra cứu sản lượng điện tiêu thụ từng ngày ngay trên ứng dụng. Các thông tin được thể hiện bằng biểu đồ và số liệu trực quan, giúp việc theo dõi trở nên thuận tiện hơn.

Việc theo dõi thường xuyên giúp người dân dễ dàng phát hiện những thay đổi bất thường trong quá trình sử dụng điện. Chẳng hạn, vào những ngày nắng nóng kéo dài hoặc khi các thiết bị làm mát được sử dụng với tần suất cao hơn, sản lượng điện tiêu thụ có thể tăng đáng kể. Thông qua dữ liệu được cập nhật trên ứng dụng, người dân có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân và có sự điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, tính năng theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày cũng hỗ trợ người dân đánh giá hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm điện đang áp dụng.

Theo dõi năng lượng tiêu thụ hàng ngày qua App EVHANOI

Điện lực TP Hà Nội cho biết, ứng dụng không chỉ cung cấp thông tin về điện năng tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong mỗi gia đình. Khi thường xuyên theo dõi dữ liệu sử dụng điện, người dân có thể nhận thấy rõ tác động của các thói quen sinh hoạt hằng ngày đến lượng điện tiêu thụ.

Từ đó, người dân có thể chủ động điều chỉnh cách sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, nhất là trong các tháng cao điểm mùa hè.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, Điện lực TP Hà Nội khuyến khích người dân thường xuyên sử dụng ứng dụng để theo dõi lượng điện tiêu thụ, quản lý chi phí sinh hoạt và hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, bền vững.

Hướng dẫn tải ứng dụng EVNHANOI ﻿

Bước 1: Vào Appstore hoặc Google Play

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “EVNHANOI” sau đó tải ứng dụng

Bước 3: Chọn “Đăng ký”. Nhập số điện thoại/Email, Username, Họ và tên, Số CCCD/HC, mật khẩu. Sau đó tích vào mục đăng ký

Bước 4: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại hoặc Email đăng ký với EVNHANOI.

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công, chọn thông tin tài khoản/ Quản lý hợp đồng/ Chọn hợp đồng chính chủ hoặc hợp đồng không chính chủ/ Chọn thêm mới hợp đồng

Bước 6: Nhập mã khách hàng (VD: PD2200xxxxxxx), nhập tên khách hàng, nhập số điện thoại/Email được đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Sau đó ấn gửi.

Bước 7: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại hoặc Email đăng ký với EVNHANOI để hoàn tất quá trình thực hiện.