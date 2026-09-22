Chương Dương Corp muốn vay ngân hàng 500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm nợ vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh Thủ Đức.

Theo đó, tổng hạn mức tín dụng được phê duyệt là tối đa 500 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay vốn 400 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh, L/C 100 tỷ đồng.

Để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng, Chương Dương Corp thông qua việc sử dụng nhiều loại tài sản, gồm quyền sử dụng tại tầng 3 công trình thương mại, dịch vụ tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 36, địa chỉ 328 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại số 242 Phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có căn hộ chung cư số P5-6.06, tòa nhà Park 5, khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), địa chỉ 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 443, tờ bản đồ số 47, địa chỉ 99/8 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Eco Residence Đà Nẵng. Ảnh: CDC

Quyền đòi nợ/khoản phải thu đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai theo từng hợp đồng thi công xây dựng ký giữa công ty và chủ đầu tư/bên giao thầu/đối tác cùng tài sản bổ sung khác thuộc quyền sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ 3 khác được Agribank chấp thuận.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chương Dương Corp đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành gần 7,4 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 3 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 7 trái phiếu.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán trái phiếu hơn 738,8 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Chương Dương Corp.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ dùng 700 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp dự án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến TP.Tây Ninh (nay là phường Ninh Thạnh)); còn lại 38,8 tỷ đồng dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 chuyển đổi tối đa 30% số lượng trái phiếu sau 12 tháng; đợt 2 chuyển đổi tối đa 50% lượng trái phiếu sau 24 tháng và toàn bộ số trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi trái phiếu được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi.

Trái phiếu dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý II/2027 và ngay sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

Thời gian nhận phiếu biểu quyết trước 16h30 ngày 14/9/2026. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, kết quả lấy ý kiến cổ đông chưa được công bố.