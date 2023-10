Chuyển 10.000 USD vào ngân hàng, 1 tháng sau số tiền tăng gấp 10 lần, bất ngờ bị công an triệu tập, vô tình trở thành đồng phạm lừa đảo

"Nếu bạn đầu tư số tiền này vào cuối năm, bạn có thể kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần." Đó là giả! Mới đây, một phụ nữ đã nghỉ hưu ở Hải Khẩu, Trung Quốc đã rơi vào bẫy lừa đảo đầu tư online và nhiều lần chuyển tổng cộng 26.800 NDT (khoảng 3.700 USD) cho một người môi giới đầu tư online trên mạng.

Cụ thể, sau khi bà Zhang, sống ở Hải Khẩu, Trung Quốc nghỉ hưu, thỉnh thoảng bà sẽ suy nghĩ về cách đầu tư và kiếm tiền. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, và nhìn thấy một app quản lý tài chính nào đó trên Internet và chăm chú lắng nghe bài giảng của một người tự nhận là giảng viên quản lý tài chính thông qua phần mềm hội nghị truyền hình di động.

Trong khóa học, người hướng dẫn đã nói với bà Zhang rằng chỉ cần bà theo anh đầu tư, bà sẽ có thể biến mọi ước mơ của mình thành hiện thực và đảm bảo rằng bà sẽ không bị mất tiền, bà Zhang nhẹ dạ cả tin và tin chắc vào điều này.

Dưới sự hướng dẫn của người cố vấn đầu tư của mình, bà Zhang đã đầu tư tổng cộng 26.800 NDT (khoản 3.700 USD, tương đương khoản 91 triệu đồng). Người cố vấn đầu tư nói với bà Zhang: “Nếu đầu tư số tiền này ngay lập tức thì vào cuối năm, và có thể kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần”.

Sau khi bà thực hiện theo người cố vấn đầu tư của mình, khoảng 3 tháng sau, bà đã lãi được 71.500 NDT (khoảng 10.000 USD), bà lập tức chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của mình. Vì thấy có lãi thật, nên bà tiếp tục làm theo lời hướng dẫn của cố vấn đầu tư online của mình.

Sau đó 1 tháng, bà bất ngờ khi thấy tiền lãi của mình tăng gấp 10 lần. Vì đã tin tưởng người cố vấn của mình nên bà ủy quyền cho người cố vấn của mình toàn quyền quyết định số tiền của mình. Người cố vấn lừa đảo đã chuyển hết số tiền này vào tài khoản ngân hàng của bà trong khi và bà không hề hay biết. Thậm chí, bà còn giới thiệu app đầu tư online này cho bàn bè, người thân của mình đầu tư.

Ngay sau tài khoản ngân hàng được chuyển thêm 715.000 NDT (khoảng 100.000 USD), bà đã bị công an triệu tập. Bà vô cùng hoảng hốt, bà không hề hay biết số tiền này ở đâu ra. Tuy nhiên, sau khi kết nối sự việc, bà đã trình bày rằng số tiền này là do bà đâu tư online nên có được, bà đưa thông tin app đầu tư online cho công an.

Thật không ngờ, toàn bộ app đã bị xóa bỏ và người cố vấn tài chính của bà đã biến mất. Sau khi công an điều tra, công an nghi ngờ bà là đồng phạm của băng đảng lừa đảo đầu tư online. Thực tế, công an thành phố đã nằm vùng để tóm đối tượng lừa đảo đầu tư online, nhiều ngay điều tra liên tục và với kinh nghiệm của mình, công an xác nhận rằng bà đã bị lừa đảo đầu tư online.

Tuy nhiên, trường hợp của bà rất đặc biệt, đáng nhẽ bọn lừa đảo không nên đưa tiền về tài khoản của bà nhằm sau này chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư và tiền lãi của bà. Công an nhận định rằng, bọn lừa đảo chuyển tiền tiền về tài khoản để tăng mức độ tin tưởng của bà, từ đó để bà lôi kéo bạn bè và người thân tham gia vào app đầu tư này.

Chính vì vậy, ngay khi công an phát hiện ra, băng đảng lừa đảo đã xóa app và mọi thông tin, từ đó bà Zhang vô tình trở thành đồng phạm lừa đảo. Trước sự thuyết phục của công an, bà Zhang đã phối hợp với công an để tóm đường dây lừa đảo này.

Công an thành phố Hải Khẩu, Trrung Quốc cho biết, đây là một hình thức lừa đảo đầu tư điển hình. Bọn tội phạm dụ dỗ mọi người thông qua đào tạo và cho phép đầu tư. Lúc đầu, mọi người sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng một khi khoản đầu tư đạt đến một số tiền nhất định, mọi người sẽ mất tất cả.

Qua trường hợp của bà Zhang, công an cho biết, sẽ không có miếng bánh nào trên trời, mọi người phải chọn các kênh chính thức để đầu tư và quản lý tài chính, không nên tin tưởng vào những khuyến nghị đầu tư và quản lý tài chính của người lạ.

Ví dụ, khi gặp những câu như "kiếm tiền lớn với khoản đầu tư nhỏ", "rủi ro thấp và lợi nhuận cao", "được cố vấn đưa ra lời khuyên, lợi nhuận được đảm bảo mà không mất tiền"… để thu hút đầu tư và quản lý tài chính. Đề nghị người dân cảnh giác và đề phòng bị lừa.

Công an chỉ ra một số đặc điểm nhận diện của website giả mạo lừa người dân cài đặt ứng dụng có mã độc, đó là đối tượng làm giả logo, giả mạo nút cài đặt để điều hướng nạn nhân sang đường dẫn tải file độc hại. Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo cả đánh giá, bình luận review nhận xét tốt về app cài mã độc.