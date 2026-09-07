Chuyến bay đầu tiên chưa kịp cất cánh, đường bay mới Trung Quốc - Thái Lan đã bị tạm dừng: Lý do là gì?

Trang RusTourismNews đưa tin, hãng hàng không Lucky Air (Trung Quốc) dự kiến khai thác các chuyến bay thuê bao giữa thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, và tỉnh Udon Thani ở vùng Đông Bắc của Thái Lan, vào ngày 8/9, nhưng Lucky Air đã hủy bỏ các dịch vụ trong tháng 9 chỉ hai ngày trước chuyến bay đầu tiên.

Hãng hàng không Trung Quốc đổ lỗi cho điều mà họ mô tả là "sự vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận thương mại của một đối tác thuê chuyến bay giấu tên.

Một đường bay quốc tế mới được thiết kế để đưa du khách Trung Quốc trực tiếp đến vùng đông bắc Thái Lan đã bị tạm dừng trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh. Ảnh: The Nation

Đường bay này dự kiến sẽ khai trương vào ngày 8/9

Theo RusTourismNews, đường bay Côn Minh - Udon Thani của Lucky Air đã được công bố là cửa ngõ mới kết nối trực tiếp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với vùng Đông Bắc của Thái Lan.

Các chuyến bay được lên lịch hai lần một tuần vào thứ Ba và thứ Năm, từ ngày 8/9 đến ngày 22/10/2026.

Lucky Air dự định sử dụng máy bay Boeing 737-800 với 189 chỗ ngồi, chuyến bay 8L867 sẽ khởi hành từ Côn Minh đến Udon Thani và chuyến bay 8L868 sẽ quay trở lại Trung Quốc.

Chỉ cách đây một tuần, chính quyền Thái Lan còn quảng bá đường bay này như một cách để phân bổ doanh thu du lịch quốc tế ra khỏi các cửa ngõ chính của đất nước như Bangkok và Phuket.

Lucky Air đổ lỗi cho đối tác thuê chuyến của mình

Trong một bức thư gửi Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan, Lucky Air đã xin lỗi vì không thể bắt đầu vận hành theo đúng kế hoạch.

Hãng hàng không này cho biết một đối tác thuê chuyến bay đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận thương mại, khiến các điều kiện cần thiết để khai trương dịch vụ không được đáp ứng.

Lucky Air cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu đối tác thực hiện nghĩa vụ của mình và đã tìm kiếm các phương án vận hành thay thế nhằm bảo đảm việc khai trương đường bay vào tháng 9.

Hãng hàng không này không công khai danh tính công ty thuê chuyến bay có liên quan.

Khách du lịch được hoàn tiền đầy đủ

RusTourismNews đưa tin, việc dừng bay đã làm gián đoạn các tour du lịch trọn gói vốn được lên lịch dựa trên các chuyến bay mới.

Các công ty lữ hành Maxtour Education và Journey Ticket (Thái Lan) cho biết họ đã nhận được thông báo về việc các chuyến bay của Lucky Air trong tháng 9 sẽ không hoạt động.

Cả hai công ty đều cam kết hoàn tiền đầy đủ ngay lập tức cho khách hàng bị ảnh hưởng thay vì chờ nhận tiền hoàn trả từ hãng hàng không.

Các nhà điều hành tour cho biết sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để họ có thể thay đổi kế hoạch du lịch của mình càng sớm càng tốt.

Sân bay quốc tế Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: The Nation

Thái Lan đã chuẩn bị Udon Thani như một cửa ngõ mới

RusTourismNews nhận định, việc dừng bay ở thời điểm này đặc biệt khó khăn đối với chính quyền Thái Lan vì họ đã có sự chuẩn bị đáng kể để hỗ trợ đường bay này.

Sân bay Udon Thani đã chuẩn bị các dịch vụ nhập cảnh, hải quan và hành khách cho các chuyến bay quốc tế, đồng thời cũng sắp nhận được Giấy chứng nhận vận hành sân bay công cộng, xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không liên quan.

Cục Hàng không Thái Lan đã dành cho Lucky Air mức giảm giá 50% phí hạ cánh và đậu máy bay trong vòng một năm để khuyến khích dịch vụ quốc tế mới này.

Chính phủ Thái Lan hy vọng các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc sẽ thu hút chi tiêu du lịch vào Udon Thani và các tỉnh lân cận phía đông bắc, thay vì phải đi qua các cửa ngõ quốc tế truyền thống của Thái Lan.

Lucky Air cho biết họ vẫn có ý định khai thác đường bay Côn Minh - Udon Thani khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ngày khai trương thay thế, khiến một đường bay quốc tế mới được quảng bá rầm rộ phải tạm dừng hoạt động trước khi phục vụ được hành khách đầu tiên.