Dù đi sau, quy trình lắp ráp máy bay của Nga hiện đại không kém ai: Sở hữu công nghệ hiếm chỉ 3 nước có

Giải mã đột phá công nghệ tán đinh tự động trong chế tạo máy bay

Trong ngành công nghiệp hàng không hiện đại, công đoạn tán đinh liên kết thân và cánh máy bay đóng vai trò sống còn đối với độ bền cơ học và tính khí động học của chiếc phi cơ. Quá trình này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối ở cấp độ micromet, tốc độ thao tác cực cao và lực ép đồng đều trên hàng vạn điểm nối. Việc làm chủ và chế tạo thành công các máy tán đinh tự động chuyên dụng giúp Nga đẩy nhanh đáng kể chu kỳ sản xuất vỏ máy bay, thay thế hoàn toàn các hệ thống nhập khẩu từ phương Tây.

Trước đây, công nghệ chế tạo loại thiết bị phức tạp này là đặc quyền độc tôn của vỏn vẹn 3 quốc gia trên thế giới. Việc Nga tự nghiên cứu và sản xuất thành công các cỗ máy này được xem là một bước tiến chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị chia cắt. Các cỗ máy tán đinh tự động thế hệ mới sẽ đảm nhận khâu lắp ráp các cấu trúc chịu lực chính cho dòng máy bay chở khách thương mại chủ lực MC-21.

Tiến trình thương mại hóa và đưa thiết bị vào sản xuất đã được triển khai theo lộ trình chặt chẽ. Hệ thống máy tán đinh tự động đầu tiên phục vụ lắp ráp thân máy bay MC-21 đã được bàn giao cho nhà máy hàng không "Sokol" ở Nizhny Novgorod vào năm 2025. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ có thêm 4 thiết bị tự động tiếp theo được xuất xưởng. Tháng 12/2025, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng đã chính thức xác nhận việc khởi động sản xuất hàng loạt dòng máy cơ khí chính xác này.

Nội lực ngành chế tạo và những con số tăng trưởng ấn tượng

Thành tựu trong ngành hàng không không phải là hiện tượng đơn lẻ mà là kết quả của làn sóng phục hồi và mở rộng năng lực sản xuất quy mô lớn. Báo cáo của Bộ Công Thương Nga cho thấy ngành công nghiệp chế biến và chế tạo quốc gia này đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục gần 25% trong 5 năm qua. Đây là tốc độ bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt rào cản thương mại nghiêm trọng.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư khổng lồ đổ vào hạ tầng công nghiệp. Tính đến năm 2025, tổng quy mô vốn đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đạt 7,3 nghìn tỷ rúp (tương đương mức tăng 1,5 lần so với năm 2021 tính theo giá so sánh). Bên cạnh đó, chỉ số đưa các năng lực sản xuất mới vào vận hành thực tế đã ghi nhận mức tăng bứt phá hơn 80%.

Năng suất lao động gia tăng cũng kéo theo sự cải thiện rõ rệt về thu nhập của lực lượng lao động kỹ thuật. Mức lương trung bình trong ngành chế biến hiện đã tiến sát mốc 100.000 rúp/tháng, tương ứng với mức tăng trưởng thu nhập thực tế đạt gần 14%. Điều này tạo động lực giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng và dân dụng.

Việc Nga tự chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy tán đinh tự động cho ngành hàng không đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tái thiết nền công nghiệp nội địa. Từ một quốc gia phụ thuộc nhiều vào thiết bị cơ khí chính xác nhập khẩu, Nga đang từng bước xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ khâu chế tạo máy công cụ, vật liệu composite cho đến lắp ráp hoàn thiện máy bay thương mại. Thành công này không chỉ đảm bảo tiến độ cho dự án máy bay trọng điểm MC-21 mà còn tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu tự chủ công nghệ toàn diện trong dài hạn.

Sự kết hợp giữa dòng máy bay MC-21-310 và động cơ PD-14 vượt xa ý nghĩa của một sản phẩm thương mại đơn thuần. Đây là lời giải chiến lược cho bài toán tự chủ công nghệ, giúp Nga thiết lập chuỗi cung ứng hàng không hoàn toàn độc lập với các linh kiện nhập khẩu từ phương Tây.

Dù vẫn còn những thách thức về tiến độ tối ưu hóa trọng lượng khung thân và mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt, những kết quả đạt được từ chương trình bay thử nghiệm dồn dập đã khẳng định năng lực hồi sinh mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Nga.

Khi chính thức đi vào khai thác thương mại, MC-21-310 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trong nước mà còn tạo thế chân kiềng vững chắc, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với các dòng máy bay thân hẹp phổ biến như Airbus A320neo hay Boeing 737 MAX trên thị trường quốc tế.