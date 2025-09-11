Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyến bay từ Hà Nội đi Huế bị muộn giờ cất cánh và phản ứng bất ngờ của hàng trăm hành khách

11-09-2025 - 14:56 PM | Sống

Chuyến bay VN1545 của Vietnam Airlines đã lùi giờ cất cánh 15 phút để kịp vận chuyển trái tim hiến tặng từ Phú Thọ vào Huế cứu người bệnh.

Nhận được thông tin khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chuyến bay của hãng Hàng không Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp, ưu tiên cho bác sĩ và “vị khách đặc biệt” là trái tim của người bệnh chết não được vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chuyến bay từ Hà Nội đi Huế bị muộn giờ cất cánh và phản ứng bất ngờ của hàng trăm hành khách- Ảnh 1.

Trái tim của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được chuyển đến sân bay Nội Bài

Chuyến bay VN1545 khởi hành từ Hà Nội đến thành phố Huế lúc 16 giờ 30 ngày 10/9/2025, mang theo sứ mệnh đặc biệt khi chở đoàn bác sĩ vận chuyển trái tim của một người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ca phẫu thuật lấy tạng ghép diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được lấy từ người hiến chết não. 

Chuyến bay từ Hà Nội đi Huế bị muộn giờ cất cánh và phản ứng bất ngờ của hàng trăm hành khách- Ảnh 2.

Hình ảnh trái tim của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được nhân viên hỗ trợ đưa lên máy bay

Để kịp thời vận chuyển mô, tạng đến các bệnh viện lớn trong cả nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút, thần tốc vận chuyển đảm bảo tạng được đưa đến nơi kịp thời.

Tại sân bay Nội Bài, chuyến bay đã được Hãng Hàng không Vietnam Airlines chủ động lùi giờ cất cánh 15 phút để đợi đoàn bác sĩ lên máy bay. Toàn bộ hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi, đồng lòng sẻ chia vì một hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa.

Chuyến bay từ Hà Nội đi Huế bị muộn giờ cất cánh và phản ứng bất ngờ của hàng trăm hành khách- Ảnh 3.

Vị trí ngồi đặc biệt của “Vị khách đặc biệt”

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Ngay khi hạ cánh, đội ngũ y tế cùng trái tim của người hiến đã được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện ca ghép tim ngay trong đêm.

Chuyến bay từ Hà Nội đi Huế bị muộn giờ cất cánh và phản ứng bất ngờ của hàng trăm hành khách- Ảnh 4.

Hình ảnh đoàn cán bộ y tế và trái tim của người hiến được nhân viên sân bay hộ tống khi máy bay hạ cánh

Với giới hạn bảo quản tối đa của trái tim chỉ 6 tiếng từ khi lấy ra đến khi ghép, những “chuyến bay hồi sinh” này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối, góp phần tạo nên phép màu cứu sống người bệnh chờ ghép.

Việc phối hợp vận chuyển nhanh chóng, kịp thời giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ, Hãng Hàng không Vietnam Airlines và Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh chờ ghép tạng. Đặc biệt, với chuyến bay mang số hiệu VN1545 thì đây chính là một chuyến bay của lòng nhân ái, sự sẻ chia và hồi sinh những cuộc sống mới.


Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

