Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633

04-09-2025 - 14:10 PM | Xã hội

Chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM cuối năm 2024 bất ngờ xảy ra 2 vụ mất tiền. Sự thật được sáng tỏ nhờ một hành khách.

Ngày 4-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử đối với Han Qiang (SN 1974; quốc tịch Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, chiều 23-12-2024, trên chuyến bay VJ1633 của Vietjet Air hành trình Đà Nẵng đến TP HCM, Han Qiang nảy sinh ý định trộm cắp khi thấy một ba lô của hành khách tên T. để trên khoang hành lý. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, người này mở ba lô lấy 20 tờ 100 USD và 20 tờ 500.000 đồng, tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633- Ảnh 1.

Bị cáo Han Qiang lãnh án tù về tội "Trộm cắp tài sản"

Hành động này bị hành khách Nguyễn Phương Nam phát hiện, quay clip và báo cho tiếp viên. Tổ bay lập tức kiểm tra, khống chế Han Qiang, thu giữ toàn bộ số tiền vừa trộm được.

Sau khi phát hiện Han Qiang có hành vi trộm cắp tài sản, tiếp viên đã yêu cầu toàn bộ hành khách trên chuyến bay kiểm tra hành lý. Một hành khách đã thấy Chen Heping (quốc tịch Trung Quốc) lấy tiền trong người nhét vào lưng ghế ngồi phía trước nên báo cho tiếp viên.

Nữ tiếp viên cùng hành khách này kiểm tra và phát hiện tại lưng ngồi ghế phía trước của Chen Heping có 2 tờ mệnh giá 1 USD, 3 tờ mệnh giá 100USD, 2 tờ mệnh giá 50 EURO, 2 tờ mệnh giá 10 Dirham (AED), 1 tờ mệnh giá 500 Forint (HUF). Lúc này, một hành khách quốc tịch Romania kiểm tra ba lô đặt trong hộc đựng hành lý phía trên ghế ngồi thì phát hiện bị mất số tiền trên.

Tổ bay đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Han Qiang và Chen Heping được bàn giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an điều tra làm rõ. Qua điều tra, Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông T.

Đối với Chen Heping, người này không thừa nhận trộm cắp tài sản của hành khách người Romania. Chen Heping nói không biết số tiền để trước ghế ngồi số 3C là của ai và không liên quan đến số tiền này. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đưa vào Khu cách ly thông báo cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM xử lý theo quy định và ra quyết định tách vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau đó, ông T. và hành khách người Romania đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường.

Tại toà hôm nay, Han Qiang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, nhân chứng, vật chứng thu giữ và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Han Qiang 2 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Nhiều đối tượng mua vé hạng thương gia để ‘hành nghề’ trộm cắp trên tàu bay

Theo Linh Thái

Người Lao động

