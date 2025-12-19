Tổ chức tội phạm chiếm đoạt 7.500 tỷ của 3.000 phụ nữ đơn thân bằng kịch bản 'về chung một nhà'

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đồng loạt ra quân đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt Công an Lạng Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Nhóm người Việt Nam lập đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Ảnh: CALS.

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Manh mối từ quảng cáo “việc nhẹ lương cao”

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng website giả mạo.

Quá trình điều tra cơ quan Công an phát hiện nhiều bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao vào làm việc tại các công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal thuộc Campuchia do một đối tượng tên Nguyễn Thị Chín cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín là vợ hờ của đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành đường dây lừa đảo. Ảnh: CALS.

Nghi ngờ đây là đường dây lừa đảo qua không gian mạng, có sự tham gia điều hành của một nhóm đối tượng là người địa phương, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án, tập trung lực lượng chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá.

Sau quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia với độ tuổi 18-41 tuổi, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Chín (còn gọi là Hoa, 30 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) chính là vợ hờ của đối tượng người nước ngoài là chủ mưu, cầm đầu điều hành đường dây lừa đảo. Đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Kịch bản “về chung một nhà” để moi hơn 7.500 tỷ của gần 3.000 nạn nhân

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, nhóm lừa đảo cùng lưu trú trong một tòa nhà tại Campuchia do đối tượng người nước ngoài quản lý và được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc, chia người làm việc theo các tổ, nhóm để cùng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này được phân công các giữ vai trò trong từng tổ (đối tượng Chín là tổ trưởng tổ 1) có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên trong từng tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc...

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, là quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức di lý nhóm lừa đảo từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CALS.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino (sòng bạc) ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành.

Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”. Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, nhóm lừa đảo hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5-30%/ngày.

Ban đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”… Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm lừa đảo. Ảnh: CALS.

Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nhóm lừa đảo này đã thực hiện lừa đảo với khoảng 3.000 người với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trong đó có người bị lừa đến hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng.