Khoảnh khắc biển người reo hò xuyên đêm

19-12-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Hàng vạn người dân và du khách quốc tế đồng loạt đổ ra các tuyến phố trung tâm TPHCM trong đêm 18/12, tạo nên không khí ăn mừng sôi động sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33. Dòng người trong sắc cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hò reo vang khắp thành phố đã biến nhiều tuyến đường thành lễ hội đường phố kéo dài suốt đêm.

Không khí ăn mừng chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 ở TPHCM vô cùng sôi động. Dòng người nối dài trên khắp các tuyến phố, hò reo và hô vang “Việt Nam vô địch”.

Tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" cùng tiếng kèn, trống khiến không khí ăn mừng tại TPHCM càng rộn ràng, náo nhiệt. Người dân reo hò trên đường Lê Thánh Tôn, TPHCM.

Dù trời về khuya, không khí ăn mừng vẫn chưa hạ nhiệt, hàng nghìn cổ động viên tiếp tục đổ về các trục đường trung tâm để chia sẻ niềm vui chung. Khắp nẻo đường đều nghe rõ tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".

Nhiều du khách quốc tế tỏ ra vô cùng hào hứng khi "đi bão" cùng người Việt. Họ không đứng ngoài quan sát mà thực sự nhập cuộc: có người cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, có người đeo băng rôn với dòng chữ "Việt Nam vô địch", thậm chí có người còn khoác cờ Tổ quốc trên vai.

Điểm chung dễ nhận thấy ở những du khách quốc tế này là nụ cười rạng rỡ và tinh thần phấn khởi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới, khác biệt quốc tịch dường như không còn, tất cả cùng chung một cảm xúc - niềm vui khi Việt Nam lên ngôi vô địch.

Sắc đỏ tràn ngập mọi nẻo đường khi người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, tràn xuống đường phố. Không khí nhộn nhịp, tấp nập đêm 18/12 được ví như ngày hội lớn của người dân Việt Nam.

Tất cả người dân đều mang trong mình tình yêu đất nước, sự hân hoan, tự hào với chiến thắng ngược dòng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

Một cổ động viên có cách ăn mừng rất đặc biệt. Anh mang tới cho những người đi đường bản nhạc thú vị từ chiếc kèn saxophone.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, U22 Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để giành huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33, dòng người hâm mộ tiến về trung tâm TPHCM ăn mừng. Từ các quán cà phê, nhà riêng đến vỉa hè, người hâm mộ tràn ra đường, hòa cùng du khách quốc tế tạo nên một “biển người” rực đỏ quanh khu vực chợ Bến Thành.

Hàng vạn người dân TPHCM hướng về trung tâm thành phố trong niềm hân hoan. Tiếng kèn, tiếng hò reo vang lên trên khắp các nẻo đường, góp phần tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tựa như một lễ hội đường phố. Điều này phần nào phản ánh được niềm tự hào của người dân TPHCM khi Việt Nam lên ngôi vô địch.

Trước làn sóng người dân xuống đường ăn mừng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn giao thông, đặc biệt chú ý nhường đường cho xe cứu thương, xe cứu hỏa và không tụ tập gây cản trở lối ra vào các cơ sở y tế.

Một cổ động viên trẻ tươi cười giơ cao chiếc cúp như biểu tượng cho chức vô địch SEA Games 33 hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng trên phố.

Theo Gia Linh - Phạm Nguyễn - Hiếu Duy

Tiền Phong

