Khoảnh khắc biển người reo hò xuyên đêm
Hàng vạn người dân và du khách quốc tế đồng loạt đổ ra các tuyến phố trung tâm TPHCM trong đêm 18/12, tạo nên không khí ăn mừng sôi động sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33. Dòng người trong sắc cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hò reo vang khắp thành phố đã biến nhiều tuyến đường thành lễ hội đường phố kéo dài suốt đêm.
