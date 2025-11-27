9x khởi nghiệp từ chiếc máy thêu bị phủ bụi ở tầng hầm, hiện thu về tới 1,6 triệu USD mỗi năm

Abby Price thành lập công ty Abbode khi cô là sinh viên mới tốt nghiệp tại Trường Thiết kế Parsons vào năm 2019. Thời điểm đó, Price lựa chọn bán các loại hoa khô online trên Facebook. Đến tháng 3 năm 2022, ngoài hoa, cô bán thêm đồ trang trí nhà cửa tại một cửa hàng được thuê ở khu Nolita của thành phố.

Quyết định ban đầu của Price khi biến công ty online trên Facebook thành một cửa hàng mặt tiền ở New York rất đơn giản. Khi đó, tiền thuê nhà đang ở mức thấp trong đại dịch Covid-19, và cô có thể chi 20.000 USD đặt cọc thuê nhà vài tháng để thử nghiệm kinh doanh cửa hàng bán lẻ của riêng mình.

Khi hợp đồng thuê 6 tháng của cô hết hạn, Price đã tăng gấp đôi số tiền để chuyển đến địa điểm hiện tại của Abbode, một không gian có diện tích gấp đôi vào năm 2021. Cô đã vay 60.000 USD từ bạn bè và gia đình để trang trải cho việc mở rộng cửa hàng.

Trong mùa lễ hội, khách hàng đã đổ về khu phố này và mua đủ đồ trang trí nhà cửa của Abodde đã thúc đẩy doanh số của công ty lên 60.000 USD mỗi tháng. Cảm thấy an toàn về mặt tài chính, Price đã mạnh tay đầu tư một chiếc máy thêu trị giá 15.000 USD, được mua “một cách hoàn toàn ngẫu hứng”, cô cho biết.

Không có chuyên môn hay không gian để vận hành chiếc máy nặng 45kg, cô cất nó trong tầng hầm của cửa hàng. Nhưng khi chi tiêu của người tiêu dùng giảm, Abbode bắt đầu gặp khó khăn. Doanh số sụt giảm khiến Price lo lắng khác thường, cô đã khóc vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm thành lập do “cảm thấy quá tải và căng thẳng vì biết rằng có điều gì đó cần phải thay đổi ở đây”.

Một sự thay đổi mang tính đột phá trong kinh doanh sang nghề thêu

Vào năm 2023, máy thêu cần được bảo dưỡng chuyên nghiệp để đảm bảo hoạt động bình thường, vì vậy Price và nhóm của cô đã kéo nó ra khỏi tầng hầm. Để công sức bỏ ra xứng đáng, cô đã tổ chức một sự kiện pop-up kéo dài trong 2 ngày, nơi khách hàng có thể mua sản phẩm của Abbode và được thêu miễn phí. Chỉ trong vài giờ, hàng loạt tờ giấy nhớ đã phủ kín quầy thanh toán, ghi lại lượng lớn yêu cầu thêu của khách hàng.

Trong ngày đầu tiên của sự kiện, Abbode đã đạt doanh số gấp 5 lần so với tuần trước đó. Công ty phải mất nhiều tuần mới xử lý hết tất cả các đơn hàng. Đến cuối năm, doanh thu từ thêu đã chiếm tới 50% doanh thu của cửa hàng.

Nhận thấy tiềm năng trong lĩnh vực này, Kwak, đồng sở hữu công ty từ cuối năm 2023, đã thuyết phục Price chuyển hẳn sang lĩnh vực thêu. Trong năm tiếp theo, khi Abbode tổ chức nhiều sự kiện hơn, doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi. Theo báo cáo, doanh thu năm 2024 của công ty đạt 1,59 triệu USD, tăng so với mức 719.000 USD của năm trước. Công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu hàng năm 4 triệu USD vào cuối năm 2025.

Đồng sở hữu Abbode, Daniel Kwak, bên trái, cho biết “tầm nhìn chung và kỹ năng bổ sung” giữa anh và Price giúp doanh nghiệp thành công. (Ảnh: CNBC)

Các sự kiện Abbode tổ chức chiếm khoảng 25% tổng doanh thu, bao gồm các sự kiện pop-up trên khắp thế giới, với các thương hiệu như LL Bean, Ritz Carlton và Charlotte Tilbury. Mặc dù doanh số cao, công ty về cơ bản vẫn đang hoạt động ở mức hòa vốn - lợi nhuận chỉ ở mức biên nhỏ - theo chia sẻ của đồng sở hữu kiêm Giám đốc Điều hành Daniel Kwak. Ông cho biết công ty đang ưu tiên nhận diện thương hiệu và mở rộng nguồn doanh thu trước khi cố gắng tăng lợi nhuận.

Đúng nơi, đúng thời điểm

Đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty nghiên cứu và tư vấn The Retail Tracker, Marni Shapiro, cho biết các công ty tập trung vào sản phẩm theo yêu cầu - như dịch vụ thêu, kim chỉ hoặc đan lát - đều có tiềm năng thành công ngay lúc này.

Theo Shapiro, cảm giác hoài niệm phát triển mạnh trong bối cảnh chính trị và kinh tế bất ổn, và các công ty cung cấp dịch vụ này có thể thu hút những người mua sắm cảm thấy mệt mỏi vì điện thoại và sự phát triển của công nghệ.

Ví dụ trên nền tảng Etsy, các tìm kiếm về quần áo được cá nhân hóa đã tăng gấp đôi trong 3 tháng qua, trong khi đó đồ trang trí tăng 240% so với cùng kỳ năm 2024.

Price nhận định rằng người bán trên Etsy không phải là đối thủ cạnh tranh của Abbode vì họ không thể cung cấp trải nghiệm trực tiếp. Thay vào đó, cô so sánh Abbode với các thương hiệu cỡ vừa như Stoney Clover Lane, hoặc Mark and Graham.

Price định nghĩa khách hàng mục tiêu của mình là người tặng quà chu đáo, biết rõ xu hướng và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. (Ảnh: CNBC)

Abbode hiện tại chưa lớn mạnh như những thương hiệu đó. Tuy nhiên, nếu nhu cầu tiếp tục tăng, Abbode sẽ có thể mở rộng mà không cần bất kỳ khoản đầu tư bên ngoài nào, Kwak nói.

Trong tương lai gần, Price hy vọng sẽ bổ sung thêm nhiều hợp đồng cho các sản phẩm như logo đội thể thao, hoặc các thương hiệu và nhân vật nổi tiếng. Về lâu dài, cô hy vọng sẽ mở các cửa hàng Abbode trên toàn thế giới.

Theo: CNBC