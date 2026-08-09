Chuyện chưa từng thấy: Một nghề bình dân đang được săn đón nhất ở Nga, mức lương gần 200 triệu đồng/tháng

Thợ hàn đang là một trong những nghề được trả lương cao nhất ở Nga. Ảnh minh họa

Nghề này là thợ hàn.

Thợ hàn trong hình dung của nhiều người là công việc có mức lương khiêm tốn. Tuy nhiên, theo PV thường trú Đài THVN tại Nga, thợ hàn đang trở thành “tầng lớp tinh hoa mới” trong thị trường lao động ở Nga. Đây là một trong những ngành nghề được săn đón và trả lương cao nhất.

Cụ thể, tại thủ đô Moscow, những thợ hàn tay nghề cao có thể kiếm được tới 580.000 Rúp/tháng (tương ứng với gần 200 triệu đồng). Đáng chú ý là nhu cầu có thêm nhân lực về ngành nghề này ở Nga đang ngày càng tăng cao hơn.

Theo chuyên trang Kinh doanh RBK, trong 6 tháng đầu năm 2026, thợ hàn đứng đầu trong nhóm thợ nghề có mức lương cao nhất tại Nga. Sự cạnh tranh giữa các ứng viên chỉ dưới 3 người cho mỗi vị trí.

Trong khi đó, theo dữ liệu của nền tảng việc làm Avito, nhu cầu cao nhất về thợ hàn là các chuyên gia làm việc tại các cơ sở công nghiệp và hạ tầng lớn, bao gồm ngành dầu khí, xây dựng đường ống và điện hạt nhân.

Theo Bộ Lao động Nga, trong 4 tháng đầu năm 2026, số lượng thợ hàn cần tuyển đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, trong 5 năm tới, nền kinh tế Nga sẽ cần thêm 136.000 thợ hàn.

Vì sao thợ hàn trở thành “nghề hot” ở Nga?

Nhu cầu về thợ hàn ở Nga tăng đột biến trong thời gian gần đây. Ảnh: Soundlines Group

Theo các chuyên gia của tờ Luận chứng và Sự kiện, sở dĩ nhu cầu về thợ hàn ở Nga tăng đột biến là do sự thiếu hụt trầm trọng lao động chân tay, cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp quốc phòng và những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Ngoài ra, theo tờ Moscow, kể từ sau những năm 1990, do hệ thống đào tạo nghề ở Nga bị thu hẹp và giới trẻ bị hút vào các công việc văn phòng nên bỏ qua trường nghề. Trên thực tế, chỉ có 7% học sinh tốt nghiệp ở Nga hiện nay là coi trọng việc học nghề công nhân.

Trên thực tế, theo truyền thông Nga, Chính phủ nước này cũng đang điều chỉnh đầu vào để ưu tiên lao động kỹ thuật. Cụ thể, giảm chỉ tiêu tuyển sinh ở các ngành như Kinh tế, Quản trị, Luật để chuyển nguồn lực sang đào tạo kỹ thuật và thợ bậc cao. Bên cạnh đó, Chính phủ định hướng hơn 60% học sinh tốt nghiệp phổ thông vào hệ thống cao đẳng nghề để bổ sung nhanh cho thị trường.

Công việc của thợ hàn là gì?

Nghề thợ hàn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa

Trên thực tế, thợ hàn chính là người thực hiện kỹ thuật gắn các chi tiết kim loại bằng cách sử dụng thiết bị chuyên dụng và nhiệt độ cao để tạo ra mối liên kết chắc chắn, nhằm đảm bảo tính chịu lực và độ bền theo yêu cầu kỹ thuật. Đây cũng là một vị trí kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như cơ khí chế tạo, xây dựng, đóng tàu, dầu khí và sản xuất công nghiệp.

Theo mô tả của các trang tuyển dụng việc làm như TopCV, Việc làm 24h, thợ hàn có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, nhà máy đóng tàu...

Thực tế tùy vào từng lĩnh vực, thợ hàn có thể làm việc trong nhà hoặc ngoài trời, trên cao, trong không gian chật hẹp. Do đó, nghề thợ hàn không chỉ đòi hỏi có tay nghề cao mà còn yêu cầu sức khỏe tốt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

Ngoài việc gắn kết các vật liệu, công việc của thợ hàn còn đòi hỏi đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, đo đạc chính xác, lên kế hoạch và lựa chọn phương pháp hàn phù hợp tùy vào yêu cầu công việc.

Trong quá trình làm việc, thợ hàn sẽ đảm nhiệm các bước hàn chính xác từng mối nối, kiểm tra các bộ phận sau khi hàn, đề xuất chỉnh sửa nếu có để đảm bảo chất lượng cho mối hàn. Ngoài ra, thợ hàn còn thực hiện công đoạn bảo dưỡng thiết bị hàn để đảm bảo an toàn, kéo dài tuổi thọ máy móc và duy trì hiệu suất làm việc.

Hiện nay, tại Việt Nam, thợ hàn là nghề có mức thu nhập khá hấp dẫn, dao động từ 8 đến hơn 25 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào tay nghề và kinh nghiệm. Với các thợ hàn lành nghề xuất khẩu lao động làm việc nước ngoài thì có thu nhập cao hơn, tùy vào tay nghề cũng như kinh nghiệm.