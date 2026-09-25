Chuyển cơ quan điều tra vụ xe tải phóng nhanh phá hủy giá long môn trên đường dẫn cao tốc





Ngày 25/9, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm - gây thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 ngày 24/9/2026, tại Km00+720 đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Bình Trưng, TPHCM, xảy ra vụ xe tải tự đổ va vào giá long môn gắn biển báo.

Thời điểm trên, xe ô tô tải tự đổ biển số 50E-317.xx do Lê Yên Thanh (SN 1995) điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Mai Chí Thọ về cầu Mương Kênh.

Khi đến khu vực trên, do phần thùng tự đổ không được hạ xuống, thùng xe đã va vào giá long môn gắn biển báo. Cú va chạm khiến toàn bộ giá long môn đổ vào hàng rào tôn bảo vệ an toàn thi công công trình thuộc Dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến khoảng 63 m hàng rào tôn bị hư hỏng, giá long môn gắn biển báo cũng hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bình Trưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực và thu thập thông tin từ những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Thiệt hại tài sản do sập hỏng giá long môn được xác định ở mức trên 100 triệu đồng. Phòng CSGT sau đó đã chuyển hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm của những người có liên quan.