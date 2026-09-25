Vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Người chiếm đoạt 2 triệu USD kể công của cha mẹ để xin giảm án

Kể công để xin giảm án

Ngày 25/9, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) là người duy nhất phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án cấp sơ thẩm phạt ông 10 năm tù, buộc phải hoàn trả số tiền 2 triệu USD chiếm đoạt.

Ghi nhận của PV, hôm nay ông Thiêm được dẫn giải đến tòa mặt đeo khẩu trang, hai tay bị còng. Ông Thiêm dùng hai ngón tay uốn cong cho đầu mỗi ngón chạm nhau, che đi khuôn mặt.

Tại Tòa phúc thẩm, bị cáo Thiêm trình bày ngắn gọn nội dung đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông cung cấp một số tình tiết mới như chăm sóc người có công, thường xuyên gửi tiền cho Mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ được tặng nhiều huân chương, bản thân mắc nhiều bệnh nền...

Ông thừa nhận cấp sơ thẩm đã xét xử đúng tội, không oan sai, cũng không phản bác cáo trạng.

Hội đồng xét xử ghi nhận tại cấp sơ thẩm ông Thiêm nộp một phần tiền chiếm đoạt, đến trước phiên phúc thẩm đã khắc phục toàn bộ.

Ba lần nhận 2 triệu USD nhưng không "lo việc"

Theo cơ quan tố tụng, tháng 3/2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Biết việc này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị cấp dưới là Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và Lê Thành Công (Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với đoàn kiểm tra "nhờ giúp đỡ". Ông Nguyễn Chiến Thắng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm.

Do Lê Thành Công biết Lê Thanh Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng nên đã đưa ông Thắng đến gặp để giới thiệu và nhờ tìm cửa "lo lót" đoàn kiểm tra.

Vài ngày sau, Thiêm gọi điện bảo Thắng đến nhà mình và cho biết đã “nhờ được”, đồng thời yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Ông Thắng đồng ý và đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Lần thứ nhất vào khoảng giữa tháng 9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 1 triệu USD, để vào vali hiệu Samsonite, nhờ người chở đến một nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội) để đưa cho Lê Thanh Thiêm.

Lần thứ 2, ngày 27/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị 600.000 USD, để vào thùng giấy (vốn dùng đựng nước uống đóng chai), nhờ người chở đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm. Tại nhà riêng, Thắng đưa thùng đựng đô la này cho Thiêm để nhờ "chạy" đoàn kiểm tra.

Hai ngày sau, Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục chuẩn bị 400.000 USD, để vào túi xách hiệu Samsonite, cũng đưa cho Thiêm tại nhà riêng ông ta.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm tại tòa sơ thẩm.

Sau khi nhận 2 triệu USD, Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để Đoàn kiểm tra số 35 tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và ông Nguyễn Chiến Thắng, cơ quan tố tụng cáo buộc.

Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD mang đi nhờ người "chạy" đoàn kiểm tra, ông Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm.

Theo đó, ông Thắng bị cáo buộc "ép" các nhà thầu chi "hoa hồng" tương ứng 5% giá trị gói thầu khi được thanh toán. Ông đã nhận tổng 88,4 tỷ đồng và chưa chi hết nên gửi tiết kiệm khoảng 28 tỷ đồng.

Ông Thắng đã ba lần ra ngân hàng rút số tiền trên và dùng thêm tiền tiết kiệm của mình rồi liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung đổi sang USD và mang đưa cho Thiêm nhờ "chạy" đoàn kiểm tra.