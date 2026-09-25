Thượng tá Công an làm Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Thượng tá Phạm Văn Giang được tiếp nhận và phân công giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc kể từ ngày 25/9.

Ông Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu, Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu, được điều động đến công tác tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Bà Đặng Thị Hồng Gấm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (ở giữa), trao quyết định cho thượng tá Phạm Văn Giang.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an biệt phái Thượng tá Phạm Văn Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đô thị và hội nhập quốc tế; đồng thời có những yêu cầu đặc thù về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Do đó, Thượng tá Phạm Văn Giang được yêu cầu nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là góp phần thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.