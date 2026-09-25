Ngày mai, nhiều tỉnh thành sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh, thành tại Trung Bộ và Nam Bộ.

Cụ thể, trong ngày hôm nay (25/9), khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo thông tin trên tờ VTV, hiện có gần 80 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị và TP Đà Nẵng là nơi tập trung nhiều điểm cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao. Người dân sống gần các sườn đồi, hay di chuyển trên các cung đường đèo núi chú ý các dấu hiệu bất thường để kịp thời sơ tán.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 ngày 26/9

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 23-32 độ.