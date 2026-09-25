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Clip sét tóe lửa đánh trúng người đi xe máy ở Nghệ An

| | Xã hội

Một người phụ nữ đi xe máy bị sét đánh trúng khi qua ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An), ngã xuống đường và được người dân đưa vào bệnh viện.


Thông tin ban đầu, khoảng 11h48 ngày 25/9, người phụ nữ đang đi xe máy qua khu vực ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) bất ngờ bị sét đánh trúng.

Theo hình ảnh từ clip, tia sét đánh xuống khu vực người phụ nữ đang di chuyển, phát ra tia lửa. Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân bị sét đánh trúng và ngã xuống đường.

Hình ảnh tia sét tóe lửa trúng người đi xe máy ở ngã tư Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Ngay sau sự việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ, đưa người phụ nữ đến Bệnh viện 115 Nghệ An đế cấp cứu.

Sau đó, nạn nhân được chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Thông tin từ Bệnh viện cho biết, nạn nhân là nữ, sinh năm 1979. Người phụ nữ bị thương vùng đầu do ngã, va đập xuống đường và bỏng ở tay phải.

Hiện các bác sĩ đang tiến hành thăm khám, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện.

Sự việc xảy ra trong lúc khu vực phường Trường Vinh có mưa dông. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Clip sét tóe lửa đánh trúng người đi xe máy ở Nghệ An

Theo Thu Hiền

Tiền phong

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