Vietlott Jackpot Mega 6/45 tích lũy lên mức kỷ lục!

Thông báo mới nhất của Vietlott cho biết, giải thưởng Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 (Vietlott) đã chính thức cán mốc hơn 110,4 tỷ đồng sau kỳ quay số mở thưởng #01566 mà vẫn chưa tìm ra chủ nhân.

Giải Jackpot Mega 6/45 có mức khởi điểm tối thiểu là 12 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của loại hình này nằm ở cơ chế cộng dồn vô thời hạn. Trải qua chuỗi hàng chục kỳ quay liên tiếp vô chủ, giá trị thưởng tích lũy tăng vọt. Giá trị Jackpot càng cao, sức hút tâm lý càng lớn, thúc đẩy lượng người chơi mua thêm vé, đẩy giá trị Jackpot cộng dồn nhanh hơn hẳn so với giai đoạn ban đầu.

Jackpot Mega 6/45 tích lũy lên mức kỷ lục.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát hành từ tháng 7/2016. Khác với xổ số truyền thống bị in sẵn chuỗi số cố định, Mega 6/45 cho phép người chơi chủ động chọn bộ số theo ý thích. Để tham gia "cuộc săn" trăm tỷ này, người chơi có thể lựa chọn nhiều hình thức dự thưởng linh hoạt với mệnh giá cơ bản là 10.000 đồng/bộ số.

Với cách cơ bản nhất, người chơi tự chọn hoặc nhờ máy chọn ngẫu nhiên 6 số trong tập hợp từ 01 đến 45. Nếu bộ số này trùng khớp hoàn toàn với 6 số kết quả (không cần đúng thứ tự), bạn sẽ trở thành chủ nhân Jackpot.

Ngoài ra, người chơi có thể mua theo các Bao 5, Bao 7 đến Bao 18:

Trong đó, bao 5 là chọn 5 số, hệ thống sẽ kết hợp số này với 40 số còn lại để tạo ra 40 bộ số.

Bao 7 - Bao 18 sẽ là chọn từ 7 đến 18 số. Hệ thống tự động tạo ra tất cả các kết hợp 6 số từ tập hợp đã chọn.

Dù mốc 110 tỷ đồng của Mega 6/45 hiện tại vô cùng hấp dẫn, nhưng đây chưa phải là con số kỷ lục của Vietlott. Tiền thưởng lớn nhất lịch sử xổ số Việt Nam thuộc về sản phẩm Power 6/55 với giải Jackpot 1 trị giá gần 345 tỷ đồng đã tìm thấy người trúng thưởng vào tháng 7/2025 tại TP.HCM.

Trước đó, giải Power 6/55 từng ghi nhận mốc kỷ lục 314 tỷ đồng (tháng 4/2024, chia đôi cho 2 người may mắn) và mốc 303 tỷ đồng (tháng 5/2018).

Giải Jackpot Mega 6/45 từng trao giải Jackpot (độc đắc) trị giá gần 153 tỷ đồng cho ông N.V.N (ngụ TP.HCM) hồi tháng 2/2025.

Trong lịch sử trúng thưởng trước đây của xổ số Mega 6/45 đã từng có giải Jackpot trị giá hơn 159 tỷ đồng vào tháng 12/2016, tuy nhiên, giải độc đắc này thuộc về 2 khách hàng may mắn nên giá trị nhận thưởng của mỗi khách hàng chỉ hơn 79 tỷ đồng.

Bên cạnh Mega 6/45, Vietlott còn có các loại hình Power 6/55, Max 3D/3D+, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 và Lotto 5/35. Trong đó, Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần mỗi ngày với giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng.

Sau 10 năm hoạt động, Vietlott ghi nhận hơn 190 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng trên toàn quốc.

Trong đó, nhóm sản phẩm xổ số tự chọn ma trận gồm Mega 6/45 và Power 6/55 ghi nhận hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng, với tổng giá trị trả thưởng 18.339 tỷ đồng.

Riêng Mega 6/45 có 159 bộ số trúng Jackpot với tổng giá trị khoảng 5.730 tỷ đồng. Power 6/55 có 374 bộ số trúng Jackpot với tổng giá trị hơn 6.449 tỷ đồng.