Khởi tố, bắt tạm giam một loạt cán bộ trật tự đô thị; lãnh đạo, nhân viên điện lực, cấp nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng. Ảnh Bộ Công an

Khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, từ những phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục xây dựng, cấp điện, cấp nước, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ đường dây đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả. Hàng loạt cán bộ, đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cụ thể, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân trong thực hiện các thủ tục dân sinh thiết yếu để thực hiện hành vi vi phạm.

Từ việc xây dựng, sửa chữa nhà trái phép đến nhu cầu cấp điện, cấp nước, một số đối tượng đã tìm cách móc nối, đưa tiền cho cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhằm được bỏ qua sai phạm hoặc giải quyết thủ tục trái quy định.

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, không xử phạt hoặc xem xét cho qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Đây là nhóm đối tượng có nhiệm vụ trực tiếp tham gia công tác quản lý trật tự đô thị. Việc lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền, làm ngơ trước các sai phạm không chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người chấp hành nghiêm quy định và những trường hợp tìm cách “chạy” để được bỏ qua vi phạm.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ “2 lá”, “3 lá”, đưa và môi giới hối lộ cán bộ Nhà nước nhằm được xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước trái quy định.

Khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực, cấp nước

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố nhóm 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã chủ động bám sát địa bàn, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.

Quá trình điều tra được thực hiện thận trọng, khách quan, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.

Kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là đối với những hành vi tuy diễn ra trong từng vụ việc riêng lẻ nhưng có thể gây tác động trực tiếp, thường xuyên đến cuộc sống của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định, làm rõ hành vi và vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.