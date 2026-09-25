Lao động nữ sảy thai, thai lưu được hưởng chế độ BHXH thế nào?
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ hoặc thai ngoài tử cung được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
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Thời gian nghỉ, mức hưởng và hồ sơ được xác định cụ thể theo từng trường hợp.
Mức trợ cấp và yêu cầu hồ sơ
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