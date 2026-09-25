Lao động nữ sảy thai, thai lưu được hưởng chế độ BHXH thế nào?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ hoặc thai ngoài tử cung được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

28-08-2026

28-07-2026

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