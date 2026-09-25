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Kiểm tra hành chính lúc 9 giờ, công an bắt người đàn ông 67 tuổi

| | Xã hội

Đáng chú ý, Nguyễn Tấn Dũng từng có 11 tiền án, tiền sự; trong đó có 07 tiền án, tiền sự về nhiều hành vi.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 24/9/2026 cho biết, Công an phường Xuân Đỉnh vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy có 11 tiền án, tiền sự.

Trước đó, khoảng 09 giờ 00 phút ngày 14/09/2026 tại đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Công an phường Xuân Đỉnh kiểm tra hành chính và bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1959; Nơi ở: phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,650gam Heroin.

Xét nghiệm nhanh đối tượng Nguyễn Tấn Dũng dương tính với ma túy Heroin.

Đối tượng Nguyễn Tấn Dũng tại hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng chú ý, Nguyễn Tấn Dũng từng có 11 tiền án, tiền sự; trong đó có 07 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, 01 tiền án cướp tài sản, 01 tiền án Cố ý gây thương tích và 02 tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 22/9/2026, Công an phường Xuân Đỉnh đã hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Dũng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

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