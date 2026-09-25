Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ thuế, đăng kiểm viên, cán bộ kỹ thuật

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Lê Trí Cường

Khởi tố, bắt tạm giam đăng kiểm viên về hành vi Nhận hối lộ

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Lê Trí Cường (sinh năm 1983, cư trú khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) là đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm Vĩnh Long để điều tra, làm rõ về hành vi Nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2023, lợi dụng tâm lý chủ xe muốn nhanh gọn khi đi đăng kiểm, sau khi kiểm tra xe xong, Cường thường gọi điện báo xe khó đăng kiểm, gợi ý xin tiền ăn uống, đi lại, rồi báo một mức phí đã bị kê khống để chủ xe chuyển khoản nhờ Cường nộp hộ.

Khi chủ phương tiện nhận kết quả đăng kiểm và hóa đơn thanh toán phí đăng kiểm mới biết có sự chênh lệch giữa số tiền chuyển khoản với số tiền đóng phí đăng kiểm, nhưng không dám nói vì sợ Cường gây khó khăn trong quá trình đăng kiểm sau này.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh Ngô Lê Trí Cường nhận tiền đăng kiểm của 22 lượt phương tiện với tổng số tiền là 242.700.000 đồng, trong đó Cường nộp lệ phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện là 91.817.000 đồng, chủ phương tiện nhờ Cường mua các trang thiết bị khác là 30.563.000 đồng. Số tiền còn lại 120.320.000 đồng Cường không trả lại mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc, Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ thuế

Theo Báo CAND, ngày 23/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Trưởng (SN 1978, ngụ phường Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2025, Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long và được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, Trưởng sử dụng tài khoản của lãnh đạo Đội, Tổ và lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ kỹ thuật

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Việt (SN 1958, ngụ phường Long Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu, Việt là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Huỳnh Phan, có trụ sở tại phường Long Châu.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Việt thực hiện 37 hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, tự ý sao chép thiết kế bản vẽ kỹ thuật để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long thẩm định, cấp giấy chứng nhận.

Quá trình xác minh, Việt không thực hiện việc thi công cải tạo tại nhà xưởng của Công ty TNHH Huỳnh Phan nhưng tài liệu trong hồ sơ đề nghị Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long kiểm tra, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thể hiện thi công, cải tạo tại công ty.

Căn cứ toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở xác định hành vi của đối tượng cấu thành tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.