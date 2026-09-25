Cục CSGT: Có thí sinh thi bằng lái xe trượt tới 18 lần

Nội dung trên được Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), Cục CSGT, cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CSGT 9 tháng đầu năm, chiều 25/9.

Thông tin về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết hoạt động này tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt, chiếm 65,37%.

Đối với hạng B số sàn, một thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; một thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần; một thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần...

Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin tại hội nghị

Theo Cục CSGT, sa hình là nội dung có nhiều thí sinh trượt lặp lại nhất. Đáng chú ý, nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi, như tại Lào Cai có thí sinh (sinh năm 1965) trượt 8 lần; Lâm Đồng có thí sinh (sinh năm 1966) trượt 7 lần; Lai Châu có thí sinh (sinh năm 1974) trượt 5 lần; Quảng Ngãi có thí sinh (sinh năm 1974) trượt 9 lần; Quảng Trị có thí sinh (sinh năm 1976) trượt 4 lần.

Ở phần thi lý thuyết lái xe ô tô, một thí sinh tại Vĩnh Long (hạng C1) trượt 10 lần; một thí sinh tại Hải Phòng (hạng B) trượt 9 lần. Tại Quảng Trị, có 2 thí sinh sinh năm 2007 trượt lý thuyết 5-6 lần.

“ Điều quan trọng là các thí sinh vẫn quyết tâm học lại, ôn tập và dự thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành, để được cấp giấy phép lái xe và thực sự có khả năng lái xe an toàn trên đường ”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Trước đó, từ ngày 1/7, hoạt động sát hạch lái xe trên cả nước được triển khai theo quy định mới của Bộ Công an.

Tại các trung tâm sát hạch lái xe, thí sinh không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng trên máy tính như trước. Quy trình mới tập trung nhiều hơn vào kỹ năng lái xe thực tế.

Ở các nội dung còn lại, lực lượng chức năng tổ chức sát hạch chặt chẽ, chú trọng khả năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.