Tia sét tóe lửa đánh trúng người phụ nữ đi xe máy ở Nghệ An: Tình trạng nạn nhân

Mới đây, đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại khoảnh khắc tia sét đánh trúng người phụ nữ đi xe máy khiến người xem kinh hãi.

Theo đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, ngoài trời đang có mưa, có nhiều phương tiện đang di chuyển. Người phụ nữ mặc áo mưa màu xanh, đang đi xe máy thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng. Sự việc khiến người phụ nữ loạng choạng, lao lên vỉa hè rổi ngã gục xuống đường.

Người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị tia sét đánh trúng. (Clip: Otofun Nghệ An)

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 48 phút ngày 25/9 tại khu vực ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Báo Dân trí cho biết thêm, đại diện Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An xác nhận đã tiếp nhận, sơ cứu ban đầu một trường hợp bị sét đánh. Nạn nhân là bà H.T.H. (SN 1979, trú khối 8 Vinh Tân, phường Trường Vinh).

Theo đại diện Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An, tại thời điểm kíp vận chuyển tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nói được. Bệnh nhân có vết thương ở đầu, bị bỏng má phải và cánh tay phải. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển thẳng đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.