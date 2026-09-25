Thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thị Quỳnh 33 tuổi, truy xét 1.427 nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân trí rằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm này bị cáo buộc đã lập hệ thống phòng khám online giả mạo, tự ý bào chế các loại thảo dược không rõ nguồn gốc rồi dán mác "thuốc nam gia truyền" để trục lợi từ những người mắc bệnh khối u.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can: Nguyễn Văn Tú (28 tuổi, đối tượng cầm đầu), Dương Thị Quỳnh (33 tuổi), Lưu Tuấn Nghĩa (27 tuổi), Đinh Mạnh Đức (25 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (25 tuổi) và Lê Hồng Quân (28 tuổi). Hai bị can còn lại gồm Triệu Thị Thảo (23 tuổi) và Vương Mạnh Điệt (24 tuổi) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây lừa đảo này bắt đầu lọt vào tầm ngắm khi Công an phường Hà Đông phát hiện hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như "Đoàn Thị Thủy", "Nguyễn Thu Hoài", "Ngô Thị Xuân" liên tục chạy quảng cáo rầm rộ về các bài thuốc chữa dứt điểm bệnh khối u. Các nội dung quảng cáo đánh trúng tâm lý lo lắng, hoang mang của những bệnh nhân đang điều trị u xơ tử cung, u tuyến giáp, u vú, u tuyến tiền liệt và u mỡ.

Trước dấu hiệu vi phạm có tổ chức, ngày 29/7, Công an phường Hà Đông đã xác lập chuyên án mang bí số 001Q để triệt phá.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: VTC News

Tờ Hà Nội Mới dẫn thông tin từ kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Tú thuê một căn hộ tại chung cư Landmark 105 (khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông) để làm trung tâm vận hành đường dây. Tại đây, Tú móc nối với Dương Thị Quỳnh thu mua các loại thân, rễ, lá cây không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường. Số cây cỏ này sau đó được Quỳnh tự ý nghiền bột, cô đặc thành dạng cao hoặc băm nhỏ, đóng lọ rồi in dán tem nhãn bắt mắt.

Hàng loạt sản phẩm tự chế được nhóm này gắn tên nghe rất kêu như: Tiêu Giáp Đường, Tiêu Giáp Thiện, Bột Tiêu U, Cao U Đường, Dược liệu hỗ trợ tiêu u hạch. Trên bao bì, chúng in các công dụng thần thánh hóa như hạn chế tế bào u phát triển, làm teo u xơ tử cung, u vú lành tính, tiêu trừ hoàn toàn u tuyến tiền liệt và u tuyến giáp mà không cần phẫu thuật.

Để giăng bẫy nạn nhân, Tú lập thêm nhiều tài khoản Facebook như "Nguyễn Thị Lan", "Lê Thị Tiến" rồi phân công Điệt và Quân quản trị chạy quảng cáo. Hai đối tượng này đóng vai những người từng mắc u xơ nặng nhưng nhờ uống thuốc của vị "bác sĩ Thiện" mà khỏi bệnh thần kỳ, từ đó chia sẻ "kinh nghiệm chữa bệnh" để dụ dỗ người xem để lại số điện thoại.

Khi có dữ liệu khách hàng, nhóm nhân viên gồm Thảo, Nghĩa, Đức và Đạt lập tức vào vai "bác sĩ Thiện". Chúng liên hệ qua ứng dụng Zalo, sử dụng bộ kịch bản hỏi bệnh, khám bệnh và kê đơn thuốc được Tú soạn thảo từ trước để tư vấn, chốt đơn. Khi khách hàng đồng ý chuyển khoản mua thuốc, Quỳnh mới tiến hành đóng hộp, dán nhãn chuyển phát hàng và chia tiền hoa hồng theo tỷ lệ doanh thu bán lẻ.

Xác minh từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, cơ quan chuyên môn chưa từng nhận bất kỳ hồ sơ nào và cũng chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu đối với các sản phẩm nêu trên. Tương tự, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) khẳng định chưa tiếp nhận hồ sơ, chưa cấp số đăng ký lưu hành cho 10 sản phẩm của nhóm Tú. Đáng lo ngại, do bao bì không công bố thành phần định lượng, cơ quan chức năng cảnh báo người dùng đối mặt với nguy cơ tổn hại sức khỏe khôn lường từ độc tố và tạp chất có trong thảo dược trôi nổi.

Theo VTC News, tính đến thời điểm hiện tại, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn tố giác và làm việc trực tiếp với 26 bị hại, bước đầu xác định số tiền nhóm đối tượng chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng. Qua trích xuất dữ liệu bán hàng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện danh sách gồm 1.427 người mua khác trên khắp các tỉnh, thành, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Công an phường Hà Đông đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội để mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng mắt xích và triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.