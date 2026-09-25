Công an bắt giữ Mai Xuân Quỳnh SN 1989 lúc 19 giờ

Công an tỉnh Lào Cai ngày 25/9/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở nhanh chóng điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin báo của Công an phường Lào Cai về 2 vụ việc xảy ra trên đường Ngô Văn Sở và đường Lạc Long Quân, thuộc phường Lào Cai. Theo đó, 2 phụ nữ đang di chuyển trên đường bất ngờ bị 2 nam giới mặc quần áo dài, che mặt, điều khiển xe máy không biển kiểm soát áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Lào Cai và Công an xã Gia Phú triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn, đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn và ngoài tỉnh, đồng thời truy tìm vật chứng theo các dấu vết nóng.

Đối tượng Mai Xuân Quỳnh - Ảnh: Công an Lào Cai

Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định Mai Xuân Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng nghi vấn. Quỳnh có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi chấp hành án trở về địa phương không có việc làm ổn định và thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú.

Nghi vấn đối tượng có thể lẩn trốn về tỉnh Ninh Bình sau khi gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phân công tổ trinh sát truy bắt. Đến khoảng 19 giờ ngày 20/9/2026, chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công Mai Xuân Quỳnh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Trương Tuấn T., sinh năm 2011, trú tại thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai là đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục nhanh chóng xác minh, truy tìm và bắt giữ Trương Tuấn T.. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Các bị can thực nghiệm tại hiện trường - Ảnh: Công an Lào Cai

Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng gồm 2 sợi dây chuyền vàng, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen, biển kiểm soát 24B1-583.00 cùng một số vật chứng liên quan khác.

Ngày 20/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 19/9/2026 tại phường Lào Cai. Ngày 24/9/2026, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mai Xuân Quỳnh và Trương Tuấn T. cùng về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.