Quảng Ninh giăng 'lưới” áo phao an toàn dọc đường bao biển

Ông Vũ Huy Quân, trú phường Hồng Gai cho biết, ngày nào ông cũng đạp xe trên tuyến đường bao biển và dừng ngắm cảnh ngay dưới chân cầu Bãi Cháy. Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người đuối nước. "Việc chính quyền lắp đặt những tủ chứa phao cứu sinh này là cần thiết để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra. Tôi đề xuất nên lắp đặt tại các khu vực đông người như bãi tắm để thuận tiện cho việc cứu hộ", ông Quân nói.