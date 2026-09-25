Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Anh Vũ 34 tuổi, thu hồi chiếc xe ô tô

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Lê Hoàng Anh Vũ (sinh năm 1992, cư trú phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long)

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Lê Hoàng Anh Vũ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/6, Lê Hoàng Anh Vũ sử dụng Căn cước công dân và một giấy phép lái xe giả mua trên mạng để đến gặp anh N.M.T (sinh năm 1987, trú tại xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) thuê một xe ô tô để tự lái và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

Khi hết thời gian thuê xe thì Vũ gọi điện thoại cho anh N.M.T để được tiếp tục thuê xe, sau đó anh N.M.T đồng ý.

Do cần tiền tiêu xài nên Vũ đã lên mạng Facebook liên hệ với một người không quen biết để cầm xe với số tiền là 30 triệu đồng.

Sau khi hết thời hạn thuê xe anh N.M.T liên hệ với Vũ để lấy xe lại thì Vũ báo đã cầm xe và hứa sẽ chuộc xe. Sau đó, anh T đã nhiều lần liên lạc với Vũ để nhận xe nhưng Vũ né tránh nên anh T đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Ngày 18/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện Lê Hoàng Anh Vũ ở một khách sạn thuộc phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh nên mời về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Hoàng Anh Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được xe ô tô.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.