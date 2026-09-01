Từ tuần sau (28/9), không chỉ khoá tài khoản, VNeID còn có thay đổi quan trọng với nhóm người sau

Sẽ có thêm đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Điều 3 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, quy định các đối tượng được cấp tài khoản gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi, đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn thời hạn, được cấp tài khoản mức độ 1 hoặc mức độ 2 khi có nhu cầu;

- Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản mức độ 1 khi có nhu cầu;

- Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

So với quy định cũ, phạm vi cấp tài khoản cho người nước ngoài được mở rộng, không còn giới hạn ở người đã được cấp thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.

Đối với người nước ngoài dưới 14 tuổi, người được giám hộ hoặc được đại diện, người đại diện hoặc người giám hộ phải cùng đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh và sử dụng số điện thoại chính chủ của mình để đăng ký.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài

Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Người nước ngoài cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử theo Mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định này ; trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của người nước ngoài (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào ứng dụng định danh quốc gia cho cán bộ tiếp nhận.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; thu nhận ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến để thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; hướng dẫn người nước ngoài sử dụng thiết bị số tải và cài đặt ứng dụng định danh quốc gia, kê khai các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng định danh quốc gia.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người nước ngoài là người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID, cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận:

- Khoản hỗ trợ;

- Lương hưu;

- Khoản chi trả an sinh xã hội;

- Các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Theo khoản 9 Điều 9, được sửa đổi tại Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội thực hiện chi trả các khoản từ ngân sách nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Nếu người thụ hưởng chưa tạo tài khoản và chưa ủy quyền cho người khác nhận thay, việc chi trả được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn được cung cấp kênh giao tiếp trên VNeID để nhận thông báo từ cơ quan nhà nước và gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến tài khoản định danh, tài khoản giao dịch điện tử.

Người dùng phải bảo vệ tài khoản và không nộp trùng hồ sơ

Theo khoản 3 Điều 33, được bổ sung bởi Điều 14 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người sử dụng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và giấy tờ tích hợp. Bảo mật tài khoản định danh điện tử; Kịp thời phản ánh thông tin còn thiếu hoặc sai sót.

Đặc biệt, quy định cũng lưu ý người dân không tạo, nộp nhiều hồ sơ cùng loại khi hồ sơ trước chưa được giải quyết xong, gây quá tải cho cơ quan tiếp nhận. Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

VNeID có thể bị tự động khóa nếu số điện thoại không chính chủ

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320 2026 NĐ CP, sửa đổi khoản 1 Điều 15 Nghị định 69 2024 NĐ CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Tài khoản VNeID cũng được tự động khóa hoặc mở khóa theo trạng thái của căn cước điện tử.

Quy định cũ tại Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP đã yêu cầu công dân cung cấp số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Quy định mới bổ sung cơ chế tự động khóa nhằm tăng khả năng xác thực người dùng, hạn chế việc tài khoản liên kết với SIM đã chuyển nhượng, thay đổi người đứng tên hoặc không thuộc quyền sử dụng của chủ tài khoản.

Trước ngày 28/9/2026, người dân nên kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID, tình trạng chính chủ của SIM, thông tin căn cước và thời hạn của giấy tờ đã tích hợp. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực cho người khác.

Việc rà soát sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa, đồng thời bảo đảm người dân có thể thuận lợi nộp hồ sơ, nhận kết quả, hưởng chính sách an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch điện tử qua VNeID.