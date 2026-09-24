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Amazon được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Việt Nam

| | Kinh tế số

Amazon được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Việt Nam

Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam, tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Sáng 23/9/2026, tại New York, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam.

Mạng viễn thông dùng riêng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, phục vụ hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chất lượng thiết bị đầu cuối.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

Mạng có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024, là pháp nhân của Amazon tại Việt Nam trong lĩnh vực kết nối vệ tinh.

Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam chính thức nhận giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Việt Nam.

Trước đó, Tập đoàn Amazon đã phát triển Amazon Leo - một hệ thống vệ tinh Internet gồm 3.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp Internet băng thông rộng từ không gian tới các hộ gia đình, doanh nghiệp, trường học, cơ quan nhà nước và những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông mặt đất.

Việc cấp phép tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Theo Nguyễn Hoài

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